Дональда Трампа и Анджея Дуду сфотографировали у картины с белорусским шляхтичем 6.07.2017, 16:04

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Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Президента Польши и главу Белого дома запечатлели у картины «Рейтан. Упадок Польши».

Мир облетел фотоснимок, на котором президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве стоят перед картиной Яна Матейко «Рейтан. Упадок Польши», пишет nn.by.

Картина написана в 1866 году и отражает события апреля 1773 года, когда белорусский шляхтич из Грушевки (ныне в Ляховичском районе Брестской области) Тадеуш Рейтан пытался сорвать сейм и не допустить первого раздела раздела Речи Посполитой. Рейтан лег перед входом в зал сейма со словами: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!». За дверью видны российские гренадеры.

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP