Какие солнцезащитные очки наиболее полезны для здоровья глаз 6.07.2017, 16:14

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Глазам, как и коже, необходима защита от вредного воздействия ультрафиолета.

Некоторые проблемы со зрением (например, катаракта) ассоциируются со старением. Однако правильный выбор солнцезащитных очков может значительно снизить риск появления таких проблем в будущем, утверждают специалисты. Глазам, как и коже, необходима защита от вредного воздействия ультрафиолета. И заботиться об этом следует каждый день, а не только при посещении пляжа, пишет healthyliving.com.ua.

Офтальмологи рекомендуют одевать солнцезащитные очки каждый раз при выходе на улицу, но особенно важно соблюдать это правило летом и зимой при наличии снежного покрова, а также на большой высоте в горах. При приеме лекарственных средств, усиливающих чувствительность организма к солнечному излучению (фотосенсибилизирующий эффект), также следует регулярно пользоваться солнцезащитными очками, подчеркнули ученые.

По данным Американской академии офтальмологии (American Academy of Ophthalmology), США, наиболее эффективно защитить глаза от солнечного света могут большие изогнутые очки, поглощающие 100% ультрафиолетовых лучей.

По мнению специалистов, очки с линзами из устойчивого к царапинам поликарбонатного пластика обеспечивают лучшую видимость, поскольку микроповреждения не искажают зрительную картинку. Поляризованные линзы помогают уменьшить яркость света и защищают от бликов, что также полезно для зрения, однако не могут защитить глаза от ультрафиолета.

Цвет линз — черный, серый, зеленый или янтарный — не связан с какими-либо специфическими покрытиями линз для защиты от ультрафиолета. Выбор очков с линзами того или иного цвета не влияет на защиту глаз, а отображает только личные предпочтения человека, утверждают ученые.

Существует простой тест, позволяющий оценить качество солнцезащитных очков. Для этого очки следует расположить на расстоянии 5–8 см от глаз и посмотреть на прямоугольные фигуры, например, облицовочную плитку или кирпичную стену. При этом необходимо закрыть один глаз и несколько раз сдвинуть очки вверх-вниз и из стороны в сторону. Если линии вибрируют или колеблются, лучше не использовать такие очки, поскольку они могут отрицательно влиять на здоровье глаз. Однако результаты проверки не связаны со свойством очков блокировать ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, отметили специалисты.