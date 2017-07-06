Польша множит на ноль уже не смеющиеся «Искандеры» 7 6.07.2017, 16:19

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Путин – глупый медведь, который полез искать мед в осиное гнездо.

Как известно, история с закупками Польшей ЗРК MIM-104 «Пэтриот» подошла к логическому завершению в виде подписания соглашения о поставках данных комплексов на сумму в $7,7 млрд. И на фоне этой новости стоит напомнить, что Польша, пожалуй, одна из наиболее активно вооружающихся восточно-европейских стран перед лицом российской угрозы, пишет популярный украинский блогер «Злой одессит».

В целом же Польша намерена закупить целый комплекс вооружений для сдерживания амбиций соседнего государства.

Среди наиболее интересных сдерживающих элементов — ракетное вооружение и авиация. Речь идет о закупках F-16 и ракет AGM-158 JASSM. В частности, Министерство национальной обороны Польши рассматривается вопрос о закупке 96 истребителей Lockheed Martin F-16 (на вооружении ВВС Польши стоят 48 F-16). Что же до высокоточных ракет малой радиолокационной заметности класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, то США одобрили их продажу полякам в модификации ER (дальность поражения целей – 980 км).

Так же Министерство обороны Польши заказало у Huta Stalowa Wola (HSW) и Samsung Techwin 96 единиц 155-мм САУ «Krab», что полностью обеспечит техникой четыре эскадрона, обеспечивающих прикрытие проблемного Сувалкского коридора.

Именно на этом участке наиболее вероятен порыв российских войск, в случае вторжения.

И это без учета планов закупки ракет RBS-15 Mk3 для МРК Orkan, ПКР NSM дальностью до 200 км и разработку РСЗО Homar.

Что же, Польша неспешно, но уверенно реализует свою оборонную стратегию, заключающуюся в создании максимально возможного паритета на суше, воздухе и море с потенциальным противником.

И как тут не сравнить действия России, с глупым медведем, который полез искать мед в осиное гнездо.