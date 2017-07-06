Лукашенко встретился с американскими конгрессменами 11 6.07.2017, 16:33

Фото: belta.by

Диктатор пообещал выслушать любые замечания в свой адрес.

Александр Лукашенко провел 6 июля встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. На ней обсуждались развитие белорусско-американских отношений, ситуация в Украине и ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент БелТА.

Перед тем как приступить к обсуждению актуальных тем и событий, Лукашенко выразил готовность выслушать любые замечания и идеи, а также предложил подумать о том, как стороны могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.

Особый интерес был проявлен к международной повестке дня, в этой связи поднималась ситуация в Украине, где продолжается вооруженный конфликт. Конгрессмены из США поинтересовались у Александра Лукашенко его оценкой событий в соседней стране, а также видением путей разрешения конфликта.

Во время встречи с Лукашенко парламентарии отдельно остановились на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Некоторые из конгрессменов продолжительное время работают по этой тематике, в том числе по оказанию помощи гражданам в лечении от заболеваний, и намерены во время своего нынешнего визита провести в Беларуси соответствующие встречи.