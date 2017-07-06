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Одно свидание для Путина

  • Александр Осовцов
  • 6.07.2017, 17:35
Александр Осовцов

Трамп дал понять, что Путин может расчитывать только на одно свидание, без любви, романа и уж точно союза.

У меня в молодости был приятель, который, не будучи женат, имел обручальное кольцо и иногда надевал его перед свиданием с девушкой - чтобы она видела его на пальце и знала, на что можно рассчитывать. Я вспомнил об этом в связи с выступлением Трампа в Польше за день до разговора с Путиным. Трамп предварительно ясно дал понять, кем он считает Путина - главой страны, пытающейся дестабилизировать ситуацию в странах-союзниках США и поддерживающей врагов США и цивилизации - и на что тот может рассчитывать. На одно свидание, без любви, романа и уж точно союза.

Александр Осовцов, «Фейсбук»


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