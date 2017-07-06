Российские футболисты остались без премиальных за Кубок конфедераций 2 6.07.2017, 17:53

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Футбольный турнир проходил в РФ с 17 июня по 2 июля.

Сборная России по футболу не получит премиальных за участие в Кубке конфедераций — 2017. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, пишет lenta.ru.

«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат», — ответил Мутко на вопрос о денежном вознаграждении игроков.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова провела три матча группового этапа Кубка конфедераций. Россияне оказались сильнее новозеландцев (2:0), а затем уступили вначале португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете, А и не сумела выйти в полуфинал.

Кубок конфедераций — 2017 проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая чилийцев.