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Беларусь не поддержала попытку России снять с повестки ПА ОБСЕ резолюцию по Украине

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  • 6.07.2017, 17:58
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Украинская резолюция будет рассмотрена и станет частью глобальной резолюции ПА ОБСЕ.

Украинская сторона предложила к рассмотрению проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Все 36 пунктов документа российская сторона назвала ложью, пишет tut.by.

«Мы категорически против предложенной Украиной резолюции, которая называется "Восстановление суверенитета". Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной ПА ОБСЕ», - пояснил позже данную позицию российским журналистам глава российской делегации Петр Толстой.

Большинство присутствующих позицию России не поддержали,

Беларусь также не поддержала эту резолюцию.

Таким образом, украинская резолюция будет рассмотрена и станет частью глобальной резолюции ОБСЕ «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

Напомним, что ранее Беларусь блокировала резолюцию ООН по «Ситуации с правами человека в оккупированном Крыму».


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