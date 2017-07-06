Парламент Франции продлил ЧП в стране до 1 ноября 6.07.2017, 18:08

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Фото: EFE/EPA

Закон о продлении режима чрезвычайного положения теперь считается принятым.

Депутаты Национального собрания Франции одобрили в четверг законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, до 1 ноября, передает ТАСС.

В нижней палате парламента в поддержку представленного правительством законопроекта было подано 135 голосов, при высказались 13 депутатов.

Сенат 4 июля также поддержал проект, и закон о продлении чрезвычайного положения теперь считается принятым.