Леонид Злотников: Модернизационная эпопея приведет к краху всей экономики Беларуси 6 6.07.2017, 18:22

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Леонид Злотников

Фото: charter97.org

Модернизация госпредприятий – верный путь к обвалу банковской системы и краху всей экономики.

Дальнейшие финансовые вложения в модернизацию госпредприятий не только ухудшат их и без того плачевное экономическое положение, но и могут привести к обвалу банковской системы и краху всей экономики.

Начавшаяся еще в середине 2000-х программа модернизации госпредприятий обернулась для большинства из них огромными убытками: МАЗ, Гомсельмаш, предприятия деревообработки, цементные заводы… Этот список можно продолжать очень долго. Однако, власти и не думают ее сворачивать, вкладывая в них все новые средства на т.н. «домодернизацию». Так, в модернизацию белорусской нефтепереработки планируется в ближайшие годы вложить еще $1,2 млрд, в лидра по убыткам БМЗ – $1,1 млрд, в хронически убыточные МАЗ, Гомсельмаш и БАТЭ – более $1,5 млрд. О том, почему вроде бы неплохая, на первый взгляд, идея модернизации устаревших производств завела госпредприятия в убытки и к чему может привести дальнейшая «домодернизация» выяснил belaruspartisan.org.

То, что модернизация на абсолютном большинстве белорусских предприятий оказалась проваленной – абсолютно закономерно, считает известный экономист, кандидат экономических наук Леонид Злотников.

«У чиновников нет никаких оснований назначать точки роста, определять их перспективность и прибыльность. Ведь их мотивация – это освоение ресурсов, а не управление предприятием, как коммерческим объектом. Наши чиновники делают то, чему учили их в советских ВУЗах. Отсюда и такой результат», - уверен экономист.

Однако, это не значит, что модернизацию не надо было проводить. Обновление устаревших производств – естественный процесс, который должно проводить любое предприятие, если конечно оно не безнадежно устарело морально. Другое дело, кто и за какие деньги ее должен осуществлять.

В том, что несмотря на провал модернизации, власти не отказываются от этой идеи и продолжают вкладывать в нее все новые средства, эксперты тоже не видят ничего удивительного.

При этом эксперты не сомневаются, что дальнейшие финансовые вложения в модернизацию только ухудшат и без того плачевное экономическое положение предприятий. Однако, это еще не самое страшное. Основную опасность представляет то, что модернизация осуществляется за счет банков и международных, в первую очередь китайских, кредитов.

«В действительности этих денег, которые власти спускают на модернизацию, у них нет – это все заемные средства (кредиты госбанков, китайские кредиты и прочее). Поэтому, конечном счете, вся эта модернизационная эпопея может привести не только к исчезновению этих госпредприятий, но и к обвалу банковской системы Беларуси, краху всей экономики», - рассказывает Леонид Злотников.

И произойти это, судя по тенденции, может уже в обозримом будущем. Так, по данным экономиста, если на выплату внутренних и внешних долгов в 2010 году уходило около 2%, то в 2016 - уже 10% бюджета.

Выход же из этой ситуации, по мнению эксперта, один – срочно приватизировать убыточные и низкорентабельные госпредприятия, причем по той цене, которую сегодня реально могут предложить инвесторы. О вложенных же на модернизацию средствах, к сожалению, придется забыть.