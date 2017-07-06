Рада БНК призывает 7 июля воспользоваться возможностями «либерализации» 1 6.07.2017, 18:36

4,033

Фото: bymedia

7 июля в Минске состоится акция «За мирную Беларусь! и «Свободу политзаключенным!».

Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с заявлением в преддверии акции 7 июля, которая состоится на Октябрьской площади.

«Рада Белорусского Национального Конгресса выражает признательность всем мужественным патриотом, которые приняли участие в нашей акции 3 июля в Минске. Даже подготовка к выходу на площадь заставила режим освободить незаконно задержанных по уголовному «делу патриотов». А также показала решимость патриотов противостоять внутренней оккупации страны и защищать ее от внешней угрозы.

Рада БНК заявляет о поддержке акции, которая состоится 7 июля в 18.00 на Октябрьской площади Минска, и потребует освобождения и реабилитации всех без исключения политзаключенных. Мы также высказываемся против массового присутствия в стране иностранных военных на учениях в сентябре. Мы считаем, что они угрожают независимости Беларуси и могут втянуть нашу страну в вооруженные конфликты.

Рада БНК призывает патриотов воспользоваться всеми возможностями, которые создает в эти дни сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы гласно заявить о своей позиции.

Свободу политзаключенным!

За мирную Беларусь!», - написал на своей странице в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Напомним, Максим Винярский от имени гражданской кампании «Европейская Беларусь» призвал присоединиться к акции 7 июля в Минске.

Грядущую акцию поддержал также Форум «Свободу политзаключенным».