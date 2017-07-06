«Батюшка со свастикой» расплакался в суде 6 6.07.2017, 18:46

Прокурор запросила для обвиняемого три года колонии усиленного режима.

В суде священник Бурыкин говорил, что раскаялся и понял свою беспечность, передает kp.by.

- В моих действиях не найдено злого умысла и корысти. Я признал свою вину и раскаялся. Сидя почти 8 месяцев в тюрьме (Бурыкин был задержан и находился под стражей с ноября 2016-го. - Прим.) вдалеке от семьи, я понял свою беспечность и легкомыслие. У меня четверо детей - трое от первого брака. Мой сын бежит к двери, когда звонят в домофон - думает, что это папа. Первое время он считал, что я умер. Я просил свидания с семьей, чтобы дети знали, что папа жив. Прошу не лишать моих детей общения со мной, - обвиняемый, священник из поселка Гатово Константин Бурыкин прерывается, чтобы сдержать слезы. - Насколько это возможно, прошу применить ко мне минимальное наказание. Я не являюсь ни фашистом, ни нацистом, как пишут в интернете. Идет суд не над фашистом, а над обычным человеком. Прошу у всех прощения, - говорил в суде Бурыкин.

Во время последнего слова мужчина не выдержал и заплакал, а после попросил прощения за эмоциональный срыв.

Под стражей он находится с ноября 2016

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Напомним, дело Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой», начали рассматривать в суде Заводского района Минска на прошлой неделе .

По словам гособвинителя, Бурыкин незаконно приобрел и хранил дома патроны, револьвер и пистолет. Их и нашли во время обыска.

В суде допросили эксперта, который рассматривал оружие и патроны. По его словам, боеспособными являются два из десяти найденных в доме у Бурыкина патронов. Револьвер и пистолет также небоеспособны, но составные части оружия пригодны для использования по назначению. Во время экспертизы выяснилось, что оружие нуждалось в замене деталей - только в этом случае из него можно было бы стрелять.

- Я искренне считал, что эти два несчастных пистолета не противозаконны. Одному 122 года, другому 110, - объяснил Бурыкин.

На прошлых судебных заседаниях он объяснял, что оружие ему подарили члены РНЕ (незарегистрированной ультраправой националистической организации. - Прим.).

- Я проводил там духовные беседы, обряды - крещение, венчание. И на одной из таких встреч мне вручили эти пистолеты, - рассказывал Константин Бурыкин. - Дома они хранились как память об этих встречах. Какого-то умысла их использовать не было.

Правоохранители нашли в квартире священника книги об истории фашистской Германии и компакт-диски. Также в доме обвиняемого обнаружили люстру, выполненную в форме свастики. Константин Бурыкин сказал, что для него свастика была христианским символом, а не символом нацизма.

- Абсолютно не считаю себя виноватым в экстремизме и пропаганде фашизма. Беларусь я люблю и считаю своей родиной (обвиняемый родился в России и имеет российское гражданство. - Прим.). В моем доме более 700 книг, в том числе и про танки Германии. Часть купил в книгарне возле ГУМа, часть на ВДНХ. Интересуюсь военной историей, историей разных стран мира. У меня 500 дисков - и на спортивную тематику, и на военную. А изъяли только то, что касается Германии, - пояснил обвиняемый.

Жалобы на Константина Бурыкина стали поступать в канцелярию Минского епархиального управления в 2014 году: якобы Бурыкин неправомерно использовал выделенные государством деньги в сфере спорта - священник возглавлял федерацию пауэрлифтинга. Однако Бурыкин был не согласен с обвинениями и называл это происками завистников.

Защитник священника указал на то, что протокол, составленный во время обыска, был сделан с грубыми нарушениями, и просил для своего подзащитного минимального наказания. - Сегодня мы не обратим внимания на исправления в протоколе (документа, который лежит в основе обвинения), завтра - на отсутствие понятых. Так можно и до абсурда дойти, - отметил адвокат.

Прокурор запросила для Бурыкина три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор огласят в понедельник, 10 июля.