Милевский вернулся в Беларусь 4 6.07.2017, 18:56

Артем Милевский

Фото: dynamo-brest.by

Скандальный футболист продолжит карьеру в брестском «Динамо».

Украинский нападающий Артем Милевский подписал контракт с брестским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Милевский выступал в составе российского «Тосно». Провел 17 матчей в ФНЛ, мячей не забил.

Ранее Милевский выступал в румынской «Конкордии», хорватских «Сплите» и «Хайдуке», турецком «Газиантепспоре», киевском «Динамо». В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

Новичок брестского «Динамо» прокомментировал подписание контракта с клубом.

- Прежде всего, хочу поблагодарить руководство «Динамо-Брест» за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект.

На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живет в Минске.

- Ты говорил о родной земле. Насколько она родная?

- Когда я родился, мама и папа жили в Минске, но у каждого из них есть своя малая родина. У мамы под Могилевом, возле Березино, а у папы Брестская область, возле деревни Телеханы Ивацевичского района. Там есть очень хорошее место для рыбалки. Выгонощи называется. В общем, все свои. Сейчас, наверное, будет разрываться телефон. Родители очень довольны и я доволен, так как буду чаще их видеть.

- Большая карьера за спиной, много больших матчей. Остался еще порох в пороховницах?

- Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.

- За последний год как часто до тебя доходили новости о «Динамо-Брест»?

- Я много читал в различных спортивных сводках о том, что в Бресте строится интересный проект, где помимо футбольных есть еще много интересных околофутбольных моментов. Работники клуба находятся в тренде и идут в шаг со всеми соцсетями, киберспортом и остальными передовыми вещами. Ясно, что, я пришел не в клуб вчерашнего дня. Эта современность очень сильно привлекла.

- Остались еще нереализованные амбиции в футболе?

- Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в «Динамо-Киев» мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи, – сказал Милевский.

Напомним, в начале карьеры Милевский сменил гражданство с белорусского на украинское.