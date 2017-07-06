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Минздрав: Крепкий алкоголь должен быть дорогим

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  • 6.07.2017, 19:07

Минздрав считает, что повышение акциз на крепкий алкоголь поможет сократить число алкозависимых.

Крепкий алкоголь должен стоить дороже. Такое мнение озвучил сегодня на пресс-конференции в Минске главный нарколог Министерства здравоохранения Иван Коноразов, передает БелТА.

Акцизы на крепкий алкоголь в Беларуси необходимо повысить - данная мера могла бы способствовать сокращению числа алкозависимых, считает специалист. «Крепкий алкоголь должен быть дорогим», - сказал Иван Коноразов.

По данным Минздрава, в Беларуси около 160 тыс. алкозависимых. Действует сеть наркологических кабинетов, работа организована от амбулаторного приема у врача-нарколога до профильных поликлиник, что позволяет проводить достационарную реабилитацию. Однако многие люди не обращаются за помощью, так как боятся, что их поставят на учет. «Мы не ставим на учет, если человек сам изъявляет желание пройти лечение», - пояснил Иван Коноразов.


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