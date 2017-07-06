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Грибаускайте: США увеличат контингент своих войск в Литве во время учений «Запад-2017»

  • 6.07.2017, 19:21
Даля Грибаускайте

Президент Литвы обсудила с Дональдом Трампом вопросы безопасности региона.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом говорила о важности безопасности региона и угрозе, которую представляет учения «Запад-2017», передает delfi.lt.

По ее словам, от США слышатся не только обещания, но есть и реальные дела в вопросе безопасности региона.

Фото: AP / Scanpix

«Мы ясно слышим не только заверения в безопасности, но и видим конкретные результаты. Это увеличенный на 40% бюджет на сдерживание для восточного фланга. Мы видим, что в Литве и в странах Балтии дислоцированы американские военные. Мы слышим и знаем, что это будет, это касается увеличения контингента в нашей стране во время учений «Запад 2017». Мы видим реальные результаты, которые обеспечивают нашу безопасность», - сказала Грибаускайте.

Напомним, Даля Грибаускайте также говорила с Трампом об угрозе, которую представляет Островецкая АЭС.


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