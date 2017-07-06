В Финляндии и Словакии установят мемориальные доски Янке Купале 6.07.2017, 19:25

В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы.

Мемориальные доски Янке Купале будут установлены в Словакии, сообщила директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович, передает БелТА.

«В следующем году планируется установить мемориальные доски в Словакии. Уже разработано эскизное решение, получено согласие мэров городов», - рассказала Елена Лешкович.

Также прорабатывается вопрос об установлении мемориальной доски белорусскому поэту в Финляндии. «Доску планируется установить рядом с водопадом Иматры, где в 1910 году побывал народный поэт и которому посвятил знаменитое стихотворение «Над Іматрай», - добавила директор музея.