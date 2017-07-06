Путин в пучине пессимизма 1 6.07.2017, 19:37

Фото: reuters

С чем связано решение Путина дистанцироваться от «Единой России» на выборах президент РФ 2018 года?

Одна из самых обсуждаемых новостей недели – слухи о намерении Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца, как это уже было в 2000 и 2004 годах. По мнению политолога Александра Кынева, целью этого шага может быть стремление Кремля оживить предвыборную кампанию и повысить явку на выборах 2018 года.

Сообщения о "беспартийном" сценарии предвыборной президентской кампании появились еще в конце мая. В четверг, 6 июля, их подтвердили источники РБК, "близкие к администрации президента". Одновременно с этим "Левада-центр" опубликовал результаты соцопроса, согласно которому предвыборный рейтинг "Единой России", от которой Путин баллотировался на выборах 2012 года, резко увеличился – с 55 до 63 процентов, пишет «Радио Свобода».

Все эти сообщения возникают на фоне новой волны давления на Алексея Навального, в штабах которого в четверг состоялись обыски и изъятия агитационных газет. Оппозиционный политик активно ведет предвыборную кампанию, несмотря на то что глава ЦИК Элла Памфилова прямым текстом заявила о невозможности его регистрации кандидатом из-за судимости. Соратники Навального, опирающегося на помощь волонтеров и краудфандинг, реагируют на слухи о самовыдвижении Путина с горькой иронией:

1. Путин решил выдвигаться по подписям.

2. Штабов у него нет, волонтеров нет, подписи не собрать.

...

3. Путин решил захватить наши штабы! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 6 июля 2017 г.

С чем же может быть связано решение Путина дистанцироваться от "Единой России" на президентских выборах 2018 года? Остается ли у Навального шанс составить конкуренцию действующему президенту не на площадях российских городов, а в избирательных бюллетенях? На эти вопросы Радио Свобода отвечает доцент департамента политических наук Высшей школы экономики, исследователь партийных и избирательных систем, политолог Александр Кынев:

– "Единая Россия" в последние годы частенько воспринималась федеральными политиками различного уровня как сила, от которой лучше дистанцироваться, замаскировать свою связь с ней. Сейчас, если верить последнему опросу "Левада-центра", ее рейтинг заметно вырос. Зачем же тогда Путину идти на президентские выборы самовыдвиженцем?

– Дело в том, что последние несколько лет выборы проходят при сценарии низкой явки. Они проходят в сентябре, предвыборные кампании проходят довольно инертно, и делается все, чтобы независимый избиратель на выборы не ходил, а конформистски настроенный, административно зависимый выполнял свой так называемый гражданский долг, принося необходимый результат. За счет различных ухищрений – это смена избирательной системы, та же низкая явка, махинации с нарезкой избирательных округов и так далее – у одной политической силы по итогам выборов прошлого года оказалось "гипербольшинство". Причем это гипербольшинство на сегодняшний день не только в Государственной думе, оно фактически во всех региональных парламентах.

С барьерами, запретами, всевозможными ограничениями настолько сильно переборщили, что просто задушили на корню политическую конкуренцию. Возникла ситуация, когда даже та слабая партийная система, которая у нас была, получила в сентябре прошлого года такой удар под дых, что не может оправиться до сих пор. Фактически часть партий после сентября просто свернули деятельность в регионах, и их не видно вообще. В лучшем случае какой-нибудь член этой партии или возглавляющий ее политик иногда может дать какое-нибудь интервью, но сколько граждан это увидят? Очень мало. Часть партий ведет деятельность исключительно для галочки. Никаких массовых кампаний в большинстве регионов мы не видим. Такое ощущение, что на сегодняшний день партия вообще осталась одна, остальные до такой степени ресурсно ослаблены и крайне психологически деморализованы, что они не понимают, как жить в такой ситуации дальше – когда все каналы закрыты, делать ничего нельзя, а ресурсные возможности для того, чтобы регистрироваться, вести кампанию и так далее, требуются колоссальные. Политическую систему просто уморили, она лишена ресурсов и деморализована. В результате граждане видят наличие, как правило, только одной политической силы, и какие тут могут быть вопросы? Никаких вопросов нет, все абсолютно закономерно. Когда вы приходите в магазин и там товар один, то хочешь, не хочешь, а приходится его покупать. Спрашивают вас: как вы к нему относитесь? Ну, как относимся... Другого же нет! Это ситуация сфабрикованной безальтернативности, когда просто никого больше нет. Нет никакого энтузиазма, есть массовый социальный пессимизм.

Посмотрите другие опросы того же "Левада-центра" – очень хорошо видно, что никто ничего хорошего не ждет. Ожидания от будущего самые плохие и тревожные. Общество не просто в апатии, а оно погружается в пучину пессимизма, фрустрации, растет агрессия, бытовая агрессия. Вот последние инциденты, скажем, в Тверской области, в Московской области, когда люди начинают срываться, вершить самосуд. Часть людей, которые более грамотны, более образованны, выражают недовольство тем, что начинают ходить на акции протеста. Все это говорит о том, что общественные настроения, мягко говоря, очень тревожные. В таких условиях президентские выборы будут неизбежно проходить по-другому. На них низкой явкой не отделаешься, там важно продемонстрировать реальную поддержку, потому что это вопрос авторитета и престижа на международной арене. Во многом глядя на их результаты, будут воспринимать высшее руководство страны. И здесь уже как раз власть заинтересована в высокой явке. А высокая явка – это абсолютно другой сценарий, при нем на выборы как раз придет и независимый электорат, придет и думающий, но нейтральный, и для того, чтобы его привлечь, нужно его не отпугивать. Здесь работает совершенно другая логика, и здесь уже нужно будет дистанцироваться от того, что воспринимается как перегиб. В этом смысле, я думаю, нужно различать сфабрикованную безальтернативность и реальное понимание власти, нужно понимать, что есть очень сильное недовольство в обществе, и это недовольство в любой момент может выплеснуться на те и или иные политические силы, и лучше дистанцироваться от тех, кто может оказаться крайним.

Владимир Путин на съезде "Единой России", 27 июня 2016 года

– Что еще может придумать Кремль, чтобы добиться этой высокой явки?

– Что касается борьбы за явку, то этот вопрос пытаются решать разными способами. Во-первых, мы видим, что власти пытаются облегчить возможность участия в выборах людям без постоянной прописки и регистрации. Потому что, действительно, очень много людей живут не там, где прописаны, в другом городе, даже в другом регионе. Если человек 10 лет живет в Москве, а прописан в Хабаровске, он в Хабаровск не полетит. Меняется система голосования подобных избирателей, то есть вместо открепительных и досрочного голосования предварительно подается заявление и человек включается в дополнительные списки. Власть рассчитывает, что таким образом она получит какие-то дополнительные бонусы.

Кроме этого обсуждаются какие-то сценарии того, каким образом планировать саму кампанию, как подобрать конкурентов, с тем чтобы это было хоть как-то интересно. Если вы внимательно посмотрите заявления даже прокремлевских политологов, вы увидите, что среди описываемых ими сценариев возможной кампании есть два основных. Первый – это все те же знакомые лица, и на их фоне – Путин, который лучше, потому что все остальные хуже. Это сценарий крайне скучный и, конечно, при нем обеспечивать высокую явку будет тяжело. А есть сценарий более модерновый – разбавить картину молодыми кандидатами, "национальный лидер, отец нации, против талантливой молодежи". Но у молодежи еще все впереди, поэтому здесь лидерство тоже вроде бы должно быть неоспоримым, но с другим набором кандидатов. Есть еще другие сценарии: "осажденная крепость", военная мобилизация и так далее, но базовых все-таки два – это инерционный, который на сегодня является базовым, либо конкуренция с "молодыми талантами", которые еще не готовы, но "хорошо, что они есть". Они как бы оттеняют достоинства национального лидера. Я думаю, что итоговый сценарий будет определен довольно скоро, за него идет борьба, и всевозможные информационные вбросы, включая публикации соцопросов, я бы рассматривал именно как элементы информационных войн за сценарий будущих выборов и за роль различных групп федеральной элиты в следующем электоральном цикле.

– Существует ли какой-то сценарий президентской кампании, в котором есть место Алексею Навальному?

– Гипотетически он существует, но на практике он мало реален. Я думаю, что Навальный в данном случае играет на долгую перспективу, речь идет о 2021 годе, о 2024-м и так далее. То есть речь идет о намерении закрепиться в политическом сознании, в политической элите таким образом, что его нельзя будет игнорировать, а учитывая, что политическая система, политические партии во многом поддерживаются искусственно, власть неизбежно будет решать проблему перезагрузки партийной системы и в конце концов рано или поздно будет вынуждена считаться с общественными настроениями. Я думаю, что на это Навальный и рассчитывает: что как минимум через какое-то время он сможет претендовать на статус лидера одной из основных партий. Я думаю, речь идет об этом.

– Можно ли говорить о том, что в России де-факто уже началась предвыборная президентская кампания?

– Конечно.

– Не выглядит ли она в таком случае несколько странно? Есть Навальный, которого прямым текстом пообещали не допустить до выборов, и Путин, который даже пока не заявлял о своем намерении баллотироваться.

– Кампания де-факто идет, это абсолютно очевидно, причем она ведется и самой властью, и Алексеем Навальным. Только они ведут ее по-разному. Навальный пытается навязывать свою повестку, и, пользуясь политическим вакуумом, анабиозом старой партийной системы, которая пребывает в плачевном состоянии, он активно этот вакуум заполняет. А власть тестирует разные варианты и пытается нащупать наиболее оптимальный для себя сценарий президентской кампании. Так что каждая сторона решает свои задачи.

Днем в четверг сообщения о том, что Путин будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема пока "не фигурирует в повестке дня", хотя результат, показанный Путиным на выборах 2012 года в качестве кандидата от "Единой России", был "очень высоким". На выборах 2012 года Путин набрал 63,6% голосов избирателей – это почти на 7% меньше, чем в 2004-м, когда он баллотировался в качестве самовыдвиженца, но на 10% больше, чем в 2000 году.