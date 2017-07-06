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Белорусы на дельтапланах хотели переправить сигареты в Латвию

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  • 6.07.2017, 19:43
Фото: gpk.gov.by

Трое контрабандистов оригинальным способом хотели переправить сигареты через границу.

Пограничники задержали контрабандистов-мотодельтапланеристов. Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 июля около белорусско-латвийской границы рядом с населенным пунктом Дисна.

Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, оперативниками была сорвана переброска в Латвию крупной партии сигарет при помощи сверхлегкой авиации. Контрабандисты прикрепили груз к фюзеляжам двух дельтапланов. В навигационном оборудовании был запрограммирован маршрут полета через границу в Краславский край Латвии.

Отмечается, что если бы операция прошла удачно, контрабандисты планировали сделать такие нелегальные полеты систематическими.

Задержаны трое белорусов, жители Смолевич, Орши и Полоцка, которые нигде не работают. Всем им чуть менее 50 лет. Пограничники задержали два мотодельтаплана «Фрегат», два микроавтобуса, один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, 160 тысяч штук сигарет. Проводится расследование, выясняются личности других участников группы и их противоправная деятельность.


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