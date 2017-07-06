Власти приготовили «сюрприз» льготникам 6.07.2017, 19:56

Кредит по новому указу обойдется льготникам в два раза дороже.

Ровно через месяц вступит в силу указ №240 «О господдержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений». Речь о льготниках, которые прописаны в 13-м указе правителя: теперь они получат возможность взять от государства субсидию. Правда, воспользоваться они могут или одним, или другим указом, пишет kp.by.

По новому указу кредит выйдет все-таки дороже. Например, семья из трех человек берет кредит на квартиру - 35 тысяч рублей (60 кв. м, 660 рублей за квадрат - специальная цена по господдержке). По 13-му указу в месяц выходит 224 рубля, по 240-му - 347 рублей. Для семьи из четырех человек разница будет такая: 298 рублей и 463 рубля. Многодетная семья с тремя детьми по 13-му указу в месяц заплатит 45 рублей, а по 240-му - 80 рублей. Семьям с четырьмя и более детьми в обоих указах предусмотрено полное погашение и основного долга, и процентам по ним.

- Здесь (240-й указ. - Прим.) дополнительно привлекаются и средства граждан. Но, на наш взгляд, это такие подъемные средства, которые можно выплачивать, чтобы улучшить свои жизненные условия, - уверен начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Под новый указ определено 135 млн. рублей. Это деньги, которые выделили Беларусбанк и Белагропромбанк. Пока только они согласились участвовать в новой программе по субсидированию жилья. Остальные банки, по словам чиновника, присматриваются, ищут свою коммерческую выгоду.

Как все будет происходить? У льготника подходит очередь на жилье, и ему звонят из исполкома. Если человек готов участвовать в программе, он подает в исполком заявление на получение субсидии. Период кредитования - максимум 20 лет. Дальше человек берет кредит в банке под коммерческий процент, а исполком уже определяет размер субсидии - в зависимости от ставки рефинансирования. Важно: построить квартиру по такому принципу можно будет только в домах, которые определит государство.

Сколько нуждающихся могут получить льготу?

На субсидии по новому указу выделено 135 млн. рублей, это около 4 тысяч квартир по 60 кв. м. По указу №13, учитывая и кредиты для нуждающихся (ставка банка минус 50% ставки рефинансирования), на этот год будет построено 451 тысяча кв. м жилья. Это примерно 7,5 тысячи квартир.

Сейчас в Беларуси 694 - 697 тысяч нуждающихся в жилье - это только те, кто стоит на очереди и ждет помощи. Из них 350 тысяч - молодые семьи, 30,5 тысяч - многодетные, 29 тысяч - дети-сироты. В Минске в очереди для нуждающихся стоят 230 - 240 тысяч человек. Сколько же людей подпадают под 13-й указ или 240-й?

- В столице - с учетом высокого уровня дохода - это где-то 15%. В регионах процент повыше, под 30 - 40%. В сельских населенных пунктах - еще больше, - сказал Александр Горваль.

Зачем вообще нужен указ для льготников?

По словам Александра Горваля, 240-й указ - это в том числе уход от директивного кредитования, за которое нас ругают различные международные финансовые организации. Ведь государство деньги дает лично на человека, а не финансирует банк. Но 13-й указ все равно продолжает действовать. Почему от него нельзя отказаться? Или это какая-то принципиальная позиция - оставить указ для льготников?

- Уходить от него, наверное, надо, но поэтапно. Вот первый этап пройден (вышел указ №240. - Прим.). Если раньше бюджет напрямую вливал деньги в Беларусбанк и за счет этих денег давались льготные кредиты, то теперь бюджет дает только компенсацию процентной ставки, а остальной кредит финансируется за счет банка. Уже есть шаг навстречу рыночным отношениям. В будущем, может быть, 13-й указ потеряет актуальность. Но для этого, мне кажется, должно пройти время - та же ставка рефинансирования, инфляционные процессы стабилизировались. Тогда, может, и 13-й указ не нужен будет, и 240-й не понадобится, если будут кредиты под 2-3%, - уверен Александр Горваль. - Критика имеет под собой определенную почву. Получается, что самый бедный человек может получить в собственность самую дорогую вещь, а человек среднего дохода, который не подпадает под льготы, уже не может - и в силу финансовых возможностей, и в силу структуры господдержки. Тут тоже какой-то дисбаланс существует.

Какую субсидию дадут льготникам?

На погашение процентов:

- многодетным (трое детей до 23 лет, живущих с родителями) - ставка рефинансирования + 2%;

- многодетным (четыре и более ребенка) - ставка рефинансирования + 3%;

- иные льготники из 13-го указа - ставка рефинансирования - 2%;

На погашение основного долга:

- многодетные (трое несовершеннолетних детей) - 90% основного долга;

- многодетные (четыре и более ребенка) - 100%;

- молодые семьи при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка - 10%, а второго ребенка - 20%;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 35%.

Субсидия выплачивается ежемесячно банку и может меняться при изменении состава семьи и ставки рефинансирования.