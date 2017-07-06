СМИ: Режим Асада применил хлористый газ в столице Сирии 6.07.2017, 20:02

В результате атаки с применением хлористого газа в Дамаске пострадали 10 бойцов сирийской оппозиции.

Режим сирийского диктатора Башара Асада применил хлористый газ в квартале Джобар на востоке столицы Сирии, Дамаска. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Как сообщает Медицинский центр Джобара, в результате атаки на объекты сирийской оппозиции с применением хлористого газа пострадали 10 бойцов. Пострадавшие находятся на лечении в больнице.

5 июля сообщалось, что государство-агрессор Россия может разместить в буферных зонах безопасности в Сирии свою военную полицию.