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Криштиану Роналду сходил на свидание с белоруской

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  • 6.07.2017, 20:14
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Похоже, белорусские девушки действительно самые красивые.

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду сходил на свидание с белорусской девушкой Катей Матецкой.

Роналду проводил время с Катей во время Кубка конфедераций. Встретиться с Роналду девушке помогла обычная фотография в Instagram с московским геотегом. Роналду написал девушке.

Затем Роналду дал Кате свой номер, они начали вести переписку в WhatsApp, и он пригласил ее в ресторан. 22-летняя Катя Матецкая рассказала Tribuna.com, как провела вечер в компании футболиста.

«При встрече он поцеловал меня в щечку, как будто мы старые знакомые. Он много уделял мне внимания на первой части ужина, несмотря на то что там была вся команда и еще пять девушек. Он брал меня за ручку, спрашивал, все ли в порядке, и так далее.

Атмосфера была расслабленной, мы пили вино и коктейли. Криштиану рассказывал, что ему очень понравилось на Сардинии. А у Ибицы есть огромный минус – там очень дорого».

Вечер, о котором многие девушки могут только мечтать, закончился около полуночи. Катя села в такси и уехала домой. По пути она написала Роналду «Спасибо за ужин, все было супер» и пожелала удачи на поле. На этом сказка девушки из нашей страны закончилась.

Катюша

Публикация от Katya Matetskaya (@kate.mats)

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Публикация от Katya Matetskaya (@kate.mats)


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