Криштиану Роналду сходил на свидание с белоруской

Криштиану Роналду сходил на свидание с белоруской3
- 6.07.2017, 20:14
- 4,779
Похоже, белорусские девушки действительно самые красивые.
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду сходил на свидание с белорусской девушкой Катей Матецкой.
Роналду проводил время с Катей во время Кубка конфедераций. Встретиться с Роналду девушке помогла обычная фотография в Instagram с московским геотегом. Роналду написал девушке.
Затем Роналду дал Кате свой номер, они начали вести переписку в WhatsApp, и он пригласил ее в ресторан. 22-летняя Катя Матецкая рассказала Tribuna.com, как провела вечер в компании футболиста.
«При встрече он поцеловал меня в щечку, как будто мы старые знакомые. Он много уделял мне внимания на первой части ужина, несмотря на то что там была вся команда и еще пять девушек. Он брал меня за ручку, спрашивал, все ли в порядке, и так далее.
Атмосфера была расслабленной, мы пили вино и коктейли. Криштиану рассказывал, что ему очень понравилось на Сардинии. А у Ибицы есть огромный минус – там очень дорого».
Вечер, о котором многие девушки могут только мечтать, закончился около полуночи. Катя села в такси и уехала домой. По пути она написала Роналду «Спасибо за ужин, все было супер» и пожелала удачи на поле. На этом сказка девушки из нашей страны закончилась.