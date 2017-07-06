Дональд Трамп: Американские войска останутся в Польше

Дональд Трамп: Американские войска останутся в Польше4
- 6.07.2017, 20:29
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Присутствие американских войск в Польше стало одной из тем разговора Трампа и Дуды в Варшаве.
Президент США заверил, что американские войска останутся в Польше, передает «Радио Польша».
«Мы не говорили о гарантиях, однако, войска США присутствуют в Польше уже длительное время, количество наших солдат в этой стране достигает 5 тыс. и мы останемся здесь и продолжим сотрудничать с Польшей», - отметил американский президент.
Дональд Трамп также подчеркнул, что Польша является не только другом США, но также важным союзником и партнером в военном сотрудничестве.