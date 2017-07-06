«БСБ Банк» начнет возвращать деньги клиентам с 17 июля 2 6.07.2017, 20:32

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После приема документов средства вкладчику должны вернуть в течение 30 дней.

Заявления от клиентов БСБ Банка на возврат денег начнут принимать с 17 июля, сообщил БелТА генеральный директор ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов» Валерий Телипко.

«С 17 июля люди могут обращаться в отделения Банка «Москва-Минск» в Минске и Молодечно. Этот банк был утвержден как банк-поверенный, осуществляющий прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов, привлеченных ЗАО «БСБ Банк». Вкладчики приходят в банк с паспортом, проверяются паспортные данные, после этого распечатывается реестр обязательств «БСБ Банка». Если все совпадает, гражданин пишет заявление о возврате денежных средств», - рассказал он. После приема документов средства вкладчику должны вернуть в течение 30 дней.

Валерий Телипко также уточнил, что если у вкладчика изменились паспортные данные, то он должен предоставить информацию в Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. Заявление будет принято после проверки этих данных.

Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами. Такое решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в деятельности.