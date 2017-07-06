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В пятницу в Беларуси ожидается до 23 градусов тепла

  • 6.07.2017, 20:48
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Ночью и утром местами возможен слабый туман.

До 23 градусов тепла ожидается 7 июля в Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем будет 16-21 градус тепла, по юго-западу - до плюс 23.


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