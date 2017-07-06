Правозащитники передали петицию Лукашенко 10 6.07.2017, 20:58

1,663

Фото: «Весна»

Правозащитники передали в администрацию диктатора 18 тысяч подписей за введение моратория на смертную казнь в Беларуси.

Подписи были собраны в рамках глобальной акции Amnesty International, в Беларусь их привезла координатор этой акции Айша Юнг, сообщает правозащитный центр «Весна».

В обращении правозащитники напоминают, что Беларусь — последняя страна в Европе, в которой не отменена смертная казнь.

Фото: «Весна»

С начала 1990 года к высшей мере наказания были приговорены более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному.

Фото: «Весна»

В 2017 году в Беларуси был казнен 34-летний Сергей Остриков. Еще двое приговоренных ожидают расстрела: 39-летний Кирилл Казачек и 32-летний Алексей Михаленя.

Фото: «Весна»