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Минские гаишники будут ездить на мотоциклах BMW

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  • 6.07.2017, 21:08
Фото: bymedia.net

Власти решили пустить деньги налогоплательщиков на дорогие мотоциклы.

Уже сейчас в транспортном парке сотрудников столичного ГАИ есть несколько служебных мотоциклов. Так и возникла идея создать специальное мотоциклетное подразделение для ГАИ Минска, сообщает minsk.gov.by.

– В ближайшее время для нужд Госавтоинспекции будут приобретены мотоциклы марки BMW, – рассказал журналистам Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Он уверен, что на новых мотоциклах минским гаишникам будет легче задержать мотоциклистов, которые цинично нарушают ПДД.

Новое подразделение появится в ГАИ в течение 2017 года.


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