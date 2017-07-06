Минские гаишники будут ездить на мотоциклах BMW

Минские гаишники будут ездить на мотоциклах BMW14
- 6.07.2017, 21:08
Власти решили пустить деньги налогоплательщиков на дорогие мотоциклы.
Уже сейчас в транспортном парке сотрудников столичного ГАИ есть несколько служебных мотоциклов. Так и возникла идея создать специальное мотоциклетное подразделение для ГАИ Минска, сообщает minsk.gov.by.
– В ближайшее время для нужд Госавтоинспекции будут приобретены мотоциклы марки BMW, – рассказал журналистам Вадим Гаркун, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Он уверен, что на новых мотоциклах минским гаишникам будет легче задержать мотоциклистов, которые цинично нарушают ПДД.
Новое подразделение появится в ГАИ в течение 2017 года.