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О чем Трамп разговаривал с Меркель?

  • 6.07.2017, 21:37
Ангела Меркель и Дональд Трамп
Фото: AFP

Президент США и канцлер Германии провели встречу в преддверии саммита стран «большой двадцатки».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в преддверии открывающегося в Гамбурге саммита стран «большой двадцатки» обсудили широкий круг внешнеполитических тем, включая конфликт на востоке Украины, ситуацию в Северной Корее и на Ближнем Востоке, а также другие темы из повестки дня саммита G20. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в четверг, 6 июля, передает «Немецкая волна».

Встреча проходила в одном из гамбургских отелей и продолжалась около часа вместо запланированных 45 минут. Помимо Меркель и Трампа, в ней участвовали министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Эти переговоры проводились в рамках подготовки к саммиту G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, отметил представитель правительства в Берлине. Ангела Меркель в настоящее время председательствует в организации стран «двадцатки».

Перед встречей с Трампом канцлер ФРГ сказала, что ожидает переговоров, «которые не будут такими уж простыми». США и другие страны «двадцатки» заметно расходятся в позициях по таким вопросам, как защита климата и свободная торговля.


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