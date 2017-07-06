РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН по КНДР 4 6.07.2017, 22:10

Россия поддержала запуски баллистических ракет Северной Кореей.

Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую запуски баллистических ракет Северной Кореей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских дипломатов.

Также сообщается, что «ближайший союзник» КНДР Китай согласился с текстом резолюции. Дискуссии по поводу формулировок в документе будут продолжаться с целью добиться одобрения всех 15 членов совета.

По словам одного из американских дипломатов, Россия заблокировала резолюцию, поскольку в предлагаемом тексте говорится, что запуск был именно межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее сегодня постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов применить, в случае необходимости, военную мощь против КНДР, а также планирует введение «в ближайшие дни» новых санкций против Пхеньяна.

Российский представитель, в свою очередь, заявил, что испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты требует ясности и проведения расследования, а использование военной силы против КНДР должно быть исключено.