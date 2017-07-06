Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы 6.07.2017, 22:38

Фото: pressball.by

Минчане вдесятером победили фарерский «Рунавик» - 2:0.

Минское «Динамо» на выезде победило фарерский «Рунавик» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы — 2:0. Оба мяча во встрече забил форвард бело-голубых Антон Сарока.

Отметим, что с 6-й минуты поединка минчане играли вдесятером после удаления хавбека Артема Быкова.

Во 2-м раунде «Динамо», победившее в двухматчевом противостоянии, сразится с македонским клубом «Работнички». Встречи пройдут 13 и 20 июля.

Еще один белорусский клуб, солигорский «Шахтер», не смог выйти во 2-ой раунд Лиги Европы. В гостях «горняки» проиграли литовской «Судуве» - 1:2. В Солигорске была ничья 0:0.

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы брестское «Динамо» стартует со 2-го раунда.