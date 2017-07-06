Белорусские лотереи - лохотрон? 12 6.07.2017, 22:52

Игрок в лотереи рассказал, как белорусов разводят на деньги.

Алексей решил испытать удачу и купил лотерейный билетик: «Да, скажете вы, обман и тому подобные вещи, но иногда ведь чудеса случаются, да и все проигрыши можно списать на отсутствие удачи. Но не в этот раз!», пишет «Онлайнер».

— Я купил билет «Орел-решка», это мгновенная лотерея. Суть проста: перед вами три монеты. Сначала вы стираете первую, там либо 0, либо сумма выигрыша, либо написано «Жребий». В последнем случае вы выбираете дальше одну из двух оставшихся монеток и стираете ее защитный слой. Там, соответственно, либо 0, либо выигрыш.

Алексей стер первую монетку — «Жребий». Выбрал и стер решку — 0.

— Эх, подумал я. Потом решил посмотреть, какой же был выигрыш, — и там оказался 0! То есть я выбирал между нулями? В правилах игры четко написано: «Если в поле „Монета удачи“ указано „Жребий“, то выигрыш указан в одном из полей „Орел“ или „Решка“». То есть выигрыш должен быть в одном из полей, а у меня получилось иначе.

В «Национальных спортивных лотереях», которые являются организаторами «Орла-решки», сразу поняли, о чем речь. Жалоба не первая. Вот что нам ответили:

— Нарушений с нашей стороны нет. На лотерейном билете написано: «Если в поле „Монета удачи“ указано „Жребий“, то необходимо удалить защитный слой с одного из полей „Орел“ или „Решка“. Если в выбранном поле указана сумма, то лотерейный билет выигрывает соответствующую денежную сумму. Если в выбранном поле указана цифра 0, то билет не выигрышный». На лотерейном билете не указано, что если в поле «Монета удачи» указано «Жребий», то билет в обязательном порядке выигрышный.

По данному вопросу к нам уже обращались, и мы пришли к выводу, что в следующих сериях будет правильнее в обязательном порядке заложить выигрыш в одно из полей при надписи «Жребий» в поле «Монета удачи».