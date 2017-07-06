Матвей Ганапольский: Трамп артистично троллит Путина Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

6.07.2017, 23:02

Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Путинская Россия для президента США не более, чем «Нигерия в снегу».

Конечно, встреча Трампа с Путиным состоится, уже нет сомнений, однако американский президент делает всё, чтобы никто не шептался по углам по поводу его позиции по России. Видимо, разговор с Путиным действительно будет иметь весьма узкий коридор – Сирия, ИГИЛ запрещённый в России), возможно, Северная Корея. Возможно, даже Украина. Но если ты публично заявляешь в Польше о дестабилизирующей роли России в Европе и мире, то уже не можешь где-то в тёмном углу на G20 ударить с Путиным «по-рукам» и слиться в новом любовном экстазе.

Слова о дестабилизирующей роли сказаны намеренно и не оставляют сомнений в позиции Трампа, ибо тут он ставит Россию на одну доску с Северной Кореей и Ираном. Путину публично предложено отступать. Но царь России не привык отступать под нажимом, следовательно, уже сейчас смело можно предположить, что любви не будет, а будут общие слова каких-то «совместных усилиях», которые так и не будут осуществлены. Речи Трампа в Польше показывают, что на России, как на партнёре, поставлен крест – думается, что он первый президент на нашей памяти, который в России просто не нуждается и не боится ни её ракет, ни её влияния. В польских выступлениях Трамп говорит об Америке, как о сильнейшей стране в мире, а о Европе – как о вернейшем союзнике – экономическом и военном. Если бы эти слова заочно были бы обращены к Путину, то это было бы совсем неплохо, это был бы призыв договариваться. Но эти слова адресованы миру, Трамп, произнося их, вообще Россию не держит в уме. И публичный призыв прекратить дестабилизацию Украины и других стран — это не более, чем равнодушие. Но это равнодушие – результат неутомимой работы Путина по превращению своей страны в отсталую периферию, не предлагающую миру ничего, кроме дестабилизации. Может Трамп и рад бы был сотрудничать, да нет тех сфер, в которых Россия могла бы выступить достойным партнёром. Из этих сфер осталась одна – та самая дестабилизация, поддержка отвратительных режимов и злобная агрессия в адрес соседей. Больше нет полян для совместной игры. Нынешняя Россия может поразить сейчас только территорей, но территория сейчас никому не нужна, а нужны технологии.

Вольно или невольно, но Трамп троллит Путина, возможно, сам того не замечая. И объявленная в Польше стратегия США как нового и самого крупного поставщика энергоносителей – это удар Путину прямо в сердце, ибо единственный козырь, который удерживал европейские страны вокруг российской трубы, бьётся поставками американского газа, которые разворачиваются в Европе. А это уже пахнет невообразимым падением доходов России. И тут история действительно повторяется в виде фарса – если СССР пал, во многом, в результате заговора США с арабами по снижению цены на нефть, то теперь нет никакого заговора, просто Америка походя и ненатужно уничтожает путинскую модель хозяйствования, которая за семнадцать лет так и осталась сидеть на нефтяной и газовой игле.

Польские выступления Трампа показали очевидное – Трамп не воспринимает Россию как партнера. И не по причине какой-то русофобии, а по причине того, что путинская Россия для него не более, чем «Нигерия в снегу» — как метко выразился один из основателей Гугла Сергей Брин.

А если учесть, что Путин собирается быть у власти еще много лет, то снега в этой русской Нигерии вряд ли расстанут. Поэтому, все что остается Путину – это быть дворовым хулиганом и портить жизнь соседям по мелочам, чтобы заметили.

Но, как видно из действий Америки и Европы, ему это делать уже не позволят.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»