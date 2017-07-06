На сессии ОБСЕ в Минске раскритиковали политику Лукашенко 4 6.07.2017, 23:09

ОБСЕ и ЕС будут и впредь следить за ситуацией с правами человека в Беларуси.

100 пунктов по соблюдению прав человека, однако фактически ни один из них не затрагивает гражданских и политических прав. Выступая на параллельном мероприятии о ситуации в Беларуси в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальный докладчик ООН Миклош Харашти критически оценил межведомственный план в области прав человека, который официальный Минск принял в прошлом году, передает «Белсат».

«Временами правительство Беларуси теряет контроль над своими гражданами и начинает проводить массовые репрессии в зависимости от своих интересов на международной арене. Достаточно вспомнить протесты в марте этого года, вызвавшие большую обеспокоенность среди международных правозащитных структур», – заявил Миклош Харашти.

Не скрывает разочарования и соседняя Литва

Накануне резолюцию о ситуации в Беларуси решили не выносить на голосование сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Документ, в частности, содержал критику по поводу нарушения прав человека в нашей стране, а также желания официального Минска продолжать строительство АЭС в Островце.

Политики рассказали правду о нарушении прав

Во время встречи участники дискуссии напомнили представителям ОБСЕ о ряде нарушений прав человека в Беларуси. Это и применение практики смертной казни, и преследование независимых журналистов, и избиение активистов оппозиции и гражданского общества во время акций протеста.

Говорили сегодня и о фигурантах «дела патриотов»

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин заявила, что рада освобождению патриотов, однако Евросоюз, несмотря на позитивные изменения, будет и впредь следить за ситуацией в Беларуси.

Лукашенко – тоже за права человека!

Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о стремлении соответствовать стандартам ОБСЕ, как, например, во время выступления накануне.

«Верховенство закона, демократия – мы делаем все, чтобы их в Беларуси было не меньше, чем в других странах Европы», – доказывал присутствующим диктатор.

А уже сегодня, встречаясь с делегацией Конгресса США, Лукашенко заявил, что Минску известны ожидания американской стороны в области прав человека, и Беларусь готова их обсуждать в любом формате и месте. Вот только готовы ли власти практически подтвердить такие намерения?