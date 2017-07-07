Дональд Трамп зарегистрировал в Беларуси свой товарный знак 2 :1

7.07.2017, 7:35

Фото: knife.media

Президент США хоть сегодня может начать в нашей стране производство именной водки или строительство именного отеля.

Дело в том, что на территории нашей страны Дональд Трамп является в этих и ряде других секторов владельцем защищенного товарного знака Trump.

Такую информацию Myfin.by обнаружил в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности – ВОИС, или по-английски WIPO.

Речь идет о двух международных регистрациях. Одна распространяется на водку, вторая – на услуги в сфере недвижимости (строительство и финансирование жилых и коммерческих объектов), а также на развлекательные, гостиничные и ресторанные услуги плюс на компьютерные игровые программы.

В базе данных ВОИС сказано, что владелец товарного знака Trump – Дональд Джон Трамп, проживающий по адресу Нью-Йорк, Пятая авеню, 725. Доверенное лицо – Патрис Пи Джин из Hughes Hubbard & Reed LLP.

Заявка на правовую охрану в Беларуси знака для водки была подана в ноябре 2007-го и истекает в ноябре 2017-го, для недвижимости и четырех других направлений – в июле 2012 и июле 2022-го соответственно.

Информацию о том, что Дональд Трамп является владельцем товарного знака Trump в нашей стране, также подтвердили в белорусском Национальном центре интеллектуальной собственности.

– Действительно, данные международные регистрации были распространены на Беларусь и им предоставлена правовая охрана на территории нашей страны в отношении определенных классов товаров и услуг, – сообщила Наталья Синишова, начальник управления товарных знаков НЦИС.

Скриншот: wipo.int

Кстати, как следует из данных ВОИС, такие заявки на правовую охрану знака Trump были одновременно поданы на те же периоды еще в ряд стран помимо Беларуси.

Для водки – в Армению, Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан и Узбекистан. Для недвижимости и четырех других направлений – в Армению, Иран, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

В том числе в международной базе данных есть «сканы» официальных ответов из нескольких выше названных стран с подтверждением или отказом в предоставлении охраны знака на их территории.

От Беларуси подобных одобряющих документов там не оказалось. Однако, как пояснила Наталья Синишова, их наличие не является обязательным для подтверждения.

– Это зависит от процедуры в каждой конкретной стране. Мы такие письма не направляем, – сказала начальник управления НЦИС.

Для чего именно Дональду Трампу понадобилось регистрировать свой товарный знак в Беларуси – вопрос открытый. Однако, скорее всего, в планах были продажа здесь супер-премиальной водки Trump и, возможно, постройка одной из знаменитых «башен Трампа».

Водка Trump: проблемный «дисциллят успеха»

Этот алкогольный напиток появился в США в 2005-м, когда Патрик Кенни, основатель компании Drinks Americas, предложил Трампу создать в честь него водку.

За использование своего имени тот попросил половину прибыли и роялти в 2 млн долларов. А уже менее чем через полгода в линейке Drinks Americas под слоганом «Дистиллированный успех» появилась Trump Vodka.

Фото: s2.dmcdn.net

Напиток задумывался как супер-премиальный. Однако производиться он стал на небольшом винокуренном заводе в Нидерландах.

Одна бутылка этого спиртного стоила около 30 долларов. Позже компания выпустила лимитированную версию бутылки за 100 долларов с 24-каратной золотой буквой «Т» на упаковке.

В начале 2007-го Drinks Americas отчиталась о продаже 40 тысяч ящиков водки и выручке в 4,3 млн долларов. Тогда же компания объявила о выходе на российский рынок с предварительным заказом на сумму 1,5 млн долларов.

Именно в то время Трамп и зарегистрировал свой бренд на водку в Беларуси и ряде стран СНГ.

Тем временем в 2008-м у Drinks Americas начались проблемы. За шесть месяцев продажи упали до 805 тысяч долларов – в 2 раза меньше, чем в 2007-м.

Для снижения издержек производство перенесли в Китай, но это не помогло. За два месяца 2010-го было продано всего 184 ящика Trump Vodka, после чего на компанию в суд стали подавать кредиторы, производители бутылок, продавцы и сам Трамп.

К концу года Патрик Кенни продал половину Drinks Americas мексиканскому производителю алкоголя, после чего акции компании упали на 99,9%.

В США этот алкогольный напиток больше не продается. Тем не менее, неожиданно вторую жизнь Trump Vodka получила, например, в Израиле, где она стала позиционироваться как «кошерный напиток».

Фото: pbs.twimg.com

«Башни Трампа»: почти построили в Батуми

Как сообщают зарубежные СМИ, Трамп в свое время мечтал видеть свое имя на небоскребах по всему бывшему СССР. Поэтому и запросил в 2012-м разрешение на охрану товарного знака в сегменте недвижимости в Беларуси и других странах СНГ.

Девелоперские проекты уже были запланированы в Азербайджане, Грузии, Казахстане и России.

В России Дональд пытался построить башни с брендом Trump еще в 1980-х. В книге «Искусство сделки», опубликованной в 1987-м, Трамп и его соавтор писали о его попытке построить «большой отель класса люкс» через улицу от Кремля в рамках совместного проекта с советским государством после встречи с советским послом за официальным завтраком. Однако проект не удалось осуществить.

В Казахстане компания Дональда собиралась возвести небоскреб Trump Diamond, проект которого был разработан в 2011-м, но так и не был реализован. Как пишет The Diplomat, Астана отказалась в пользу многофункционального комплекса Abu Dhabi Plaza.

Дальше всего проекты Трампа в сфере недвижимости смогли продвинуться в Азербайджане и Грузии. Но и здесь они не увенчались успехом.

В конце 2016-го Trump Organisation отозвала лицензионное соглашение по строительству отеля в Азербайджане.

А за неделю до инаугурации Дональда его компания вышла из проекта по возведению самого высокого здания в Грузии – 47-этажной жилой башни в Батуми.

Как сообщала BBC со ссылкой на Associated Press, выход из этих проектов вполне может означать стремление прекратить деловые отношения, которые могут нанести ущерб репутации Трампа-президента.

Примерно в то же время Trump Organisation отменила лицензионную сделку по строительству отеля в Бразилии и закрыла 4 дочерние фирмы, которые, возможно, были созданы под реализацию проектов в Саудовской Аравии.