Как бунтарь-подполковник из Кричева правду искал 11 7.07.2017, 7:47

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Подполковник Вусик, который «вынес сор» из избы МВД, говорит, что только сейчас стал свободным человеком.

27 июня суд Центрального района Минска приступил к рассмотрению искового заявления бывшего начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД Игоря Вусика в отношении МВД, а 28-го числа вынес решение.

За полчаса до начала судебного заседания в беседе с корреспондентом «БелГазеты» подполковник милиции в запасе Игорь Вусик сообщил, что знает, чем этот процесс завершится, поэтому «пойдет до конца». «Здесь мне правды не найти, буду обращаться в международные суды», - сказал он.

В милиции Вусик отслужил более 20 лет, начинал с участкового, признавался лучшим инспектором Могилевской области. К своим 39 годам дорос до начальника отдела, получил звание подполковника, в марте 2016г. указом Лукашенко был награжден медалью «За безупречную службу» III степени. За все время службы у него было только три взыскания. А потом они посыпались градом, и в мае т.г. Вусика приказом министра уволили из системы МВД.

Вусик прекрасно понимал, что этим дело может закончиться. «Я не мог поступить иначе», - говорит он, как человек, знающий систему изнутри. При этом подполковник пошел против системы и вынес сор из ее избы. Система такого не прощает.

Так что же такого должно было произойти, чтобы офицер милиции с безупречной выслугой, стабильной работой и зарплатой, отец троих малолетних детей, обремененный кредитами, рискнул карьерой и благополучием семьи? «Надоело терпеть!» - поясняет Вусик.

В глазах системы подполковник подбил на бунт своих подчиненных и выступил организатором коллективной жалобы на близстоящее начальство. Пройдя инстанции регионального уровня и не добившись правды, Вусик и десять его подчиненных, в большинстве своем участковые милиционеры, написали министру, что начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн систематически их оскорбляет, в т.ч. в нецензурной форме, высказали мнение, что в райотделе сложилось предвзятое отношение к сотрудникам ООПП, выражающееся также в несправедливой системе поощрений и наказаний. Милиционеры жаловались, что без всяких на то оснований сотрудники ООПП неоднократно переводились на усиленный вариант несения службы, что лишало их положенного отдыха. А для смены с дежурства каждый сотрудник ООПП по указанию начальника райотдела должен был в обязательном порядке выявить административные правонарушения (см. «БелГазету» N20 от 30 мая).

Итоги служебной проверки не удовлетворили подписантов, и они обратились в независимые СМИ. «Мы хотели, чтобы нас услышал министр, он нас не услышал, - рассказывает Вусик. - Мы хотели, чтобы нас услышал президент, поэтому мы обратились в официальные СМИ, нам отказали, и тогда мы обратились к другим журналистам».

В первых числах мая о бунтарях Кричевского РОВД рассказал региональный интернет-портал «Магілёўскі рэгіён», затем тему подхватили Charter97.org, телеканал «Белсат», информагентство БелаПАН и «Радыё Свабода». Более того, офицер сообщил журналистам о поборах в райотделе - часть премий у милиционеров отбирали начальники. Образно выражаясь, Вусик запустил в систему бумеранг, который вернулся.

Первым из подписантов пострадал старший инспектор по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов - его уволили за грубое нарушение служебной дисциплины. Вусик получил очередное взыскание. Вслед за Дюбановым из органов вылетел участковый инспектор лейтенант Андрей Шашков, его тут же призвали в армию. 16 мая уволили и Вусика с формулировкой «в связи с совершением проступков, непредусмотренных контрактом». Вусик ответил иском в суд, в котором в качестве ответчика указал главу МВД Игоря Шуневича.

КОНСТИТУЦИЯ И МВД НЕСОВМЕСТИМЫ?

Подполковник запаса требовал через суд от генерал-лейтенанта признать незаконным его же приказ: отменить дисциплинарное взыскание, восстановить на работе, возместить зарплату за время вынужденного прогула и моральный вред в сумме BYN10 тыс.

Министр в суд не явился, а послал своих представителей в лице замначальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД Могилевского облисполкома Руслана Тесленко и замначальника 9-го управления ГУСБ МВД по Могилевской области Виталия Сазонова. В качестве третьего лица в суде присутствовал начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн.

В своем выступлении в суде Вусик сказал, что обращение к министру внутренних дел было вызвано «многочисленными нарушениями со стороны руководства РОВД положений устава, нарушением уголовного законодательства Чуприным, его заместителем по идеологической работе Тихоненко и начальником милиции общественной безопасной Кузьменковым. Оскорбления, незаконное премирование сотрудников, поборы со стороны руководства Кричевского РОВД, необоснованные переводы на усиленные варианты несения службы привели к тому, что моральные условия службы стали невыносимы». «Мы защищали свои права и свободы», - заявил Вусик.

Судья Александр Длужневский предложил сторонам рассмотреть вариант мирового соглашения. Вусик был не против - при условии изменения формулировки его увольнения: «Либо по соглашению сторон, либо увольнение за нарушения условий контракта со стороны руководства». Представители руководства дружно ответили: «Ни на каких условиях!».

В рассказе истца о ситуации в Кричевском РОВД судью Длужневского заинтересовал эпизод с поборами.

Вусик: - На протяжении 2015-16гг. я лично отдавал часть премий замначальника по идеологической работе Тихоненко, мотивировал он это тем, что эти деньги нужно отдать начальнику РОВД Чуприну.

Судья: - Когда вы об этом заявили?

Вусик: - Мы заявили после обращения к министру в феврале.

Судья: - Почему о поборах не сообщили раньше?

Вусик: - Потому что нужно было работать. Если бы сообщили, сразу бы уволили. В феврале 2016г. я отказался отдавать деньги, после этого мне была установлена минимальная надбавка. В декабре 2016г. моим сотрудникам, это шесть человек, были выданы премиальные, из которых нужно было отдать часть денег заместителю Тихоненко - по Br2,5 млн. Мне стало об этом известно, я устроил скандал, и мои сотрудники деньги не отдали. После этого Тихоненко стал предлагать моим сотрудникам мою должность.

Судья: - По премиям вам результаты проверки известны?

Вусик: - В настоящее время материалы находятся в УСК по Могилевской области, проводится проверка.

Поясняя суду причину своего увольнения, Вусик сказал: «Мы были вынуждены обратиться в СМИ. Меня уволили за взаимодействие со СМИ».

Судья: - Есть ли у вас обязательства по согласованию при обращении в СМИ?

Вусик: - Контракт… Они сказали, что есть такой пункт в контракте, я не помню. Но ведь Конституция превыше всего, это Основной закон Республики Беларусь!

Судья: - Но ведь вы служили в МВД.

Вусик: - Я контракт на руки не получал, расписался у кадровика, он мне сказал, что нет бумаги. Мы обращались за защитой своих прав.

ЧЕМ МИЛИЦИОНЕРУ РОТ ЗАТКНУТЬ

Позиция представителей ответчика была изложена со ссылками на ведомственные нормативные акты и приказы. Как сообщил суду Тесленко, процедура увольнения подполковника не была нарушена. Он пояснил, что Вусика уволили не за коллективное обращение, а «за распространение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информации, дискредитирующей государственные органы и их руководителей». Вусик нарушил приказ МВД N266 от 2014г. об организации взаимодействия органов внутренних дел и внутренних войск со СМИ «в части несогласования взаимодействия со СМИ с уполномоченными на это лицами». То есть за разрешением пообщаться с журналистами подписанты должны были обратиться в пресс-службу УВД. Они это сделали в обход, а потому нарушили пунктик своих контрактов. В данном случае, резюмировал ответчик, истец грубо и намеренно нарушил положения заключенного с ним контракта.

Как и ожидал Вусик, своей правды он не нашел, суд отказал ему в удовлетворении его исковых требований в полном объеме.

В беседе с корреспондентом «БелГазеты» еще до начала процесса подполковник сказал: «Уволив меня, наказав моих подчиненных, система выдала предупреждение остальным сотрудникам милиции, чтобы молчали и не рыпались. Конечно, я переживал: как без работы, дети, кредиты? Теперь у меня все хорошо, я - свободный человек».