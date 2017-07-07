Трамп: Наша мощь беспрецедентна для наших противников 1 7.07.2017, 8:08

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СКРИНШОТ: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Силы, которым противостоит НАТО, обречены на поражение.

НАТО является самым великим и самым сильным сообществом в мире. Об этом на площади Красинских в Варшаве заявил президент США Дональд Трамп, выступление которого опубликовал сайт Charter97.org.

"Наш Альянс силен, наши страны мощны, способны сопротивляться, и наша мощь беспрецедентна для наших противников", – сказал он.

Американский президент отметил, что силы, которым может противостоять НАТО, знают "о том, что им суждено потерпеть поражение".

"Они обречены, потому что мы никогда не забудем, кем мы являемся", – сказал Трамп.

6 июля президент США Дональд Трамп находился в Варшаве, где помимо встреч с президентом Польши Анджеем Дудой принял участие в саммите государств – участников "Инициативы трех морей".