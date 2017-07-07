«Давайте еще клюшки заберите у хоккеистов - и требуйте после этого результата» 7.07.2017, 8:17

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Что в самом деле происходит c белорусским хоккеем?

Перспективы минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после расставания с канадским тренером Крэйгом Вудкрофтом корреспондент «БелГазеты» обсудил с журналистом российского издания «Спорт-Экспресс» Алексеем Шевченко.

- Отставка Крэйга Вудкрофта - действительно его личное решение или его вынудили пойти на этот шаг?

- Скорее вынудили так поступить: убрали его помощников, переформатировали саму философию клуба, хотя он на это явно не подписывался и она ему не нужна. Отказываться от легионеров - это глупость. Я бы еще понял, если бы минское «Динамо» собрало в команде всех дееспособных белорусов. Но белорусские игроки уезжают, легионеров не будет - какой смысл Вудкрофту позориться? Ему не должно было быть стыдно за свой дебют в «Динамо», он хотел остаться, у него были большие планы.

Мне очень понравилось, как Вудкрофт отработал прошлый сезон, хотя перед его началом я настороженно относился к перспективам канадца. Он всем все доказал, а с ним так глупо поступили. Хорошо, что он быстро ушел в швейцарский «Серветт», ведь мог остаться безработным, тем более тренеру, у которого не слишком много самостоятельного опыта, найти работу не так уж легко. Понятно, что у Крэйга осталась какая-то обида на «Динамо», но он имеет на это право.

- В комментариях после расторжения контракта Вудкрофт сказал, что готов был через три года брать с «Динамо» Кубок Гагарина. А почему не в этом сезоне? Это из серии «хорошо говорить задним числом» или Вудкрофт имел основания на такие заявления?

- Не забывайте, что Вудкрофт из Северной Америки, а там любят делать такие заявления. Да и что он должен был сказать, что никогда не выиграет Кубок Гагарина? Уверен, что если бы ничего не менялось, в будущем сезоне, учитывая, насколько ослабли СКА, «Локомотив», минское «Динамо» здорово сыграло бы в плей-офф. Да, возможно, в ближайшие годы команда не выиграла бы Кубок, но вы посмотрите, как добавили молодые ребята: перед прошлым сезоном не было никаких оснований полагать, что Кристиан Хенкель и другие молодые белорусские ребята сыграют так здорово.

Вудкрофт видел, что команда прогрессирует, следующим шагом наверняка было поменять психологию. Многие проблемы минского клуба в прошлом сезоне были связаны с тем, что игроки просто не привыкли выигрывать, быть сильными. Со временем появилась бы уверенность, они могли бы претендовать на многое: со временем Кубок Гагарина - почему бы и нет?

- Судя по заявлениям гендиректора Анатолия Курильца, можно предположить, что клуб крайне доволен тем, что Вудкрофт ушел, не запросив денежной компенсации. На ваш взгляд, это менеджерская победа «Динамо», благодарность тренера за то, что ему дали возможность самостоятельной практики в сильнейшей европейской лиге или просто нежелание того же Вудкрофта вступать в дальнейшем в возможные судебные тяжбы?

- Думаю, он согласился уйти без компенсации потому, что уже нашел работу в «Серветте» и не стал зарубаться. Да и просто так деньги от Минска он не получил бы, все затянулось бы - в таких ситуациях лучше побыстрее разойтись. Не знаю только, чем в данной истории гордиться клубу.

Тем, что убрали хорошего специалиста меньше чем за два месяца до начала сезона? Надо было не гордиться отсутствием компенсации, а в голос кричать «караул!» - нет ни состава, ни тренера, ни перспектив. Если не ошибаюсь, клубом до сих пор не выплачены долги за прошлый сезон, и вполне возможно, что он будет оштрафован на сумму, не меньшую той, которую он сэкономил на невыплате компенсации канадскому специалисту.

- Если бы Вудкрофт, засучив рукава, взялся за предсезонную подготовку, можно предположить, что он доработал бы до конца сезона, или до окончания минского этапа карьеры канадца счет все равно шел на дни?

- Как только появилось сообщение об увольнении его помощников, шансов оставить Вудкрофта уже не было. Я точно знаю, что помощники выполняли важную роль, были крепким элементом конструкции, которую Вудкрофт поставил в «Динамо». Давайте еще клюшки заберите у хоккеистов - и требуйте после этого результата.

- Комментируя ситуацию с увольнением канадца, вы в Твиттере написали ироничный пост о том, что «как только в «Динамо» хороший результат, то либо сажают, либо увольняют. Зависть - символ клуба». Если всерьез рассматривать эту версию, то кто и кому завидует?

- При чем тут ирония? Так оно и есть. Владимир Бережков в роли генменеджера в свое время провел лучший сезон, а его посадили непонятно за что - до сих пор не разобраться, в чем была проблема. В масштабном смысле проблема действительно в зависти: мне многие хоккеисты, работающие в России, белорусские тренеры рассказывали, что Беларусь - маленькая страна, где все друг друга знают, вроде бы все между собой друзья, но стоит занять какое-то место, тебя начинают съедать те же, кто вчера назывался другом. Вот почему Владимир Цыплаков не захотел в «Динамо», почему у Эдуарда Занковца не было желания вернуться на родину. Ему это не нужно, тем более он только что уже поработал в монореспублике, где его непонятно за что уволили [Занковец, возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана, был одновременно уволен с двух постов за невыход казахами в элитную группу ЧМ. - «БелГазета»].

В «Динамо» непонятные вещи периодически случались с самого начала истории КХЛ: куда-то скакали, меняли тренеров, не всегда выполняли обязательства. Вроде бы Александр Андриевский не все получил из того, что было положено по контракту. Философия клуба меняется фактически ежедневно, это просто отвратительно.

- Решение отказаться от легионеров - чистой воды экономика или руководство клуба, видя, как в прошлом сезоне прибавили белорусские хоккеисты, наивно предположило, что так будет и дальше - с Вудкрофтом или без него?

- Я подписан на белорусские новости, много с кем разговариваю и, как понимаю, многое зависит от того, понравилось что-то Лукашенко или нет. Сейчас он только намекнул на то, что нужно сэкономить, и уже принялись исполнять. Но если бы это был открытый чемпионат Беларуси, - пожалуйста, отказывайтесь от легионеров, но здесь вы выступаете в сильнейшем континентальном турнире и хотите стать посмешищем? Нельзя протянуть на одних белорусских игроках, и я боюсь, что будущее у «Динамо» в ближайшем сезоне отвратительное.

- Так отказ от легионеров - это действительно указание президента или больше эксцесс исполнителя со стороны милицейской верхушки, руководящей клубом?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо жить в Беларуси. Но, думаю, у нас системы похожи: ничего не сделается, если президент об этом сто раз не скажет. Быстро все происходит, если он чем-то лично занимается, как, например, закрытием мусорного полигона в родной для меня Балашихе. Но это не дело президента, да и если он просто скажет, это могут не исполнить. Например, он говорил о 100-процентном импортозамещении в спорте, но легионеров по-прежнему хватает в футболе, хоккее, баскетболе - ничего кардинального не случилось. Если бы был ежедневный контроль, постоянные совещания - дела обстояли бы по-другому. Но это не должно быть делом президента.

Мне кажется, у вас что-то похожее, да и многие вопросы можно решать без вмешательства главы государства. Беларусь - страна небольшая, команда должна быть гордостью государства. Вылетаете из плей-офф - проводите выставочные матчи по всем городам: съездите в Солигорск, Брест, Бобруйск - покажите себя. Есть уфимский «Салават Юлаев», который в конце сезона поехал по маленьким городам Башкирии, - это был праздник в регионе. Уверен, что «Динамо» должно проводить даже некоторые матчи чемпионата КХЛ не в Минске. В Бобруйске в силу обстоятельств уже играли, привезите «Нефтехимик» или другой клуб с низким рейтингом в условный Брест, и популярность будет расти.

- Может, резко поменявшаяся философия клуба связана с двумя последними позорными выступлениями сборной на чемпионатах мира и белорусское руководство решило пойти по латвийскому пути? Рижскому «Динамо», укомплектованному фактически своими игроками, давно ничего не светит в КХЛ, зато сборная неплохо смотрится на ЧМ, на последней Олимпиаде дошла до четвертьфинала, где оказала сопротивление канадцам…

- Даже если вы и собираетесь по этому пути, выводы делаются неправильные. Латыши хорошо смотрятся на Олимпиаде и на ЧМ не из-за того, что развитие хоккея в Латвии лучше, чем в Беларуси, просто собирается хороший тренерский штаб, которому игроки верят, который способен чего-то добиться. Это говорит только о том, что Дэйв Льюис - плохой тренер, и даже если все ведущие игроки будут выступать в «Динамо», белорусская сборная от этого лучше не станет.

- Какова вероятность того, что в середине сезона из «Динамо» разбегутся последние легионеры?

- Думаю, что, например, Роб Клинкхаммер окажется в другом клубе КХЛ раньше, чем вы об этом подумаете. Если бы я был руководителем команды КХЛ, с удовольствием украл бы у вас Марка-Андре Граньяни. Это игроки очень высокого уровня.

- Будет ли Лига как-то влиять на положение дел в Минске? Репутация КХЛ с каждым годом падает, а тут еще появляются команды, которые изначально выглядят балластом. Насколько высока вероятность того, что руководство Лиги будет ставить белорусам определенные ультиматумы?

- Вы переоцениваете нынешнее руководство КХЛ: оно не отличит Роба Клинкхаммера от Кристиана Хенкеля, посчитав последнего за иностранца. Думаю, что если «Динамо» даже не будет соответствовать рейтингу, который придумала Лига, никто клуб не тронет, если сами минчане не откажутся. То, что будут задавать вопросы и говорить о репутации, - не рассчитывайте на это ни в коем случае.

P.S. После разговора с Алексеем Шевченко стало известно, что минское «Динамо» договорилось о контракте с канадским тренером Горди Дуайером, который до этого работал в КХЛ с «Медвещаком».