Бывший «президент» Приднестровья сбежал из Молдовы 6 7.07.2017, 8:23

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Евгений Шевчук

Беглый «президент» написал в соцсетях, что на него якобы готовилось покушение.

Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук покинул Молдову. Об этом сообщил лидер местной Компартии Владимир Воронин, передает РБК.

О том, что бывший президент уехал из страны, Воронин сообщил в ответ на предложение лидера фракции Либерально-демократической партии Тудора Делиу заслушать в парламенте информацию относительно дела Шевчука и «его бегства на территорию правобережной Молдовы».

«Господин [Тудор] Делиу, вы опоздали. Он [Евгений Шевчук] вчера вечером [5 июля] уехал», — сказал Воронин.

Министр внутренних дел Молдавии 4 июля Александр Жиздан сообщил, что МВД пытается установить местонахождение Шевчука, который, по его собственным словам, уехал из Приднестровья в Кишинев. Жиздан отмечал, что молдовские власти о местонахождении экс-президента не знают.

По данным Unimedia.info, Шевчук на своей странице в Facebook сообщил, что покинул Приднестровье из-за того, что на него готовилось покушение. Жиздан заявил, что в полиции заявлений на этот счет не поступало. Он отмечал, что правоохранительные органы проанализируют сообщения в соцсетях и СМИ, по результатам будет принято решение, предоставить ли Шевчуку статус защищаемого лица.

«Депутат» «верховного совета ПМР» Андрей Сафонов 28 июня сообщил, что экс-президент Приднестровья бежал на лодке в Молдавию.

Сафонов рассказал, что за день до этого бывшему главе Приднестровья вручили документы для участия в заседании совета по расследованию его противоправной деятельности и лишению депутатского иммунитета. По его словам, Шевчука 28 июня лишили неприкосновенности и привлекли к ответственности по «пяти пунктам».

Позже Шевчук информацию о том, что он уплыл на лодке, опроверг, заявив, что уехал в Молдавию на такси. «Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан (владелец крупнейшего в Приднестровье холдинга «Шериф». — РБК)», — рассказал он.