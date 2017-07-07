Эксперты назвали лучшие пляжи мира 7.07.2017, 8:26

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Рейтинг возглавили весьма экзотичные для белорусов страны.

На первом месте оказался пляж Памаликан на Филиппинах.

Специалисты издания The Daily Mail обнародовали рейтинг самых лучших пляжей мира, сообщает korrespondent.net. На первом месте оказался пляж Памаликан на Филиппинах.

Вторую позицию занял Бокас-дель-Торо (Панама), а замкнул тройку лидеров Тикехау (Французская Полинезия).

Также в первую десятку вошли Байя-до-Санчо (Бразилия) и Ко-Крадан (Таиланд).

Кроме того, эксперты отметили в рейтинге пляжи Индии, США, Виргинских островов и Великобритании.