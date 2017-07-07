Сотни граждан Беларуси рассказали ПА ОБСЕ о нарушении их прав 1 7.07.2017, 8:38

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Обращение возмущенных белорусов было передано вице-президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кенту Харстеду.

Обращение к Парламентской ассамблее ОБСЕ, подписи под которым поставили более 400 граждан, 6 июля было передано вице-президенту ПА Кенту Харстеду, сообщает «Белорусский документационный центр».

Обращение было составлено активистами инициативы «За справедливый суд в Беларуси». Как сообщила представительница инициативы Людмила Кучура, в нем содержится просьба к парламентариям ОБСЕ во время 26-й сессии Парламентской Ассамблеи обратить внимание на вопросы соблюдения прав граждан в Беларуси. Подписанты обращения указывают на необходимость решения таких вопросов как:

1. Приглашение в страну спецдокладчика ООН по правам человека для оценки ситуации и выработки механизмов ее улучшения в соответствии с международными стандартами.

2. Внесение изменений и дополнений в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», исходя из демократических принципов управления.

3. Принятие необходимых мер для обеспечения верховенства права: изменение системы назначения судей, обеспечение независимости адвокатуры.

4. Введение института омбудсмена, независимого от государственных органов.

Под обращением поставили подписи 441 человек, и оно было передано главе рабочей группы ПА ОБСЕ по Беларуси Кенту Харстеду через представителей гражданского общества, приглашенных на параллельное мероприятие, которое он организовал 6 июля в рамках сессии ПА ОБСЕ.

Полный текст обращения:

Участникам 26-й Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Уважаемые участники Парламентской ассамблеи!

Мы, граждане Беларуси, приветствуем проведение 26-й Парламентской ассамблеи ОБСЕ в нашей стране и надеемся, что работа сессии будет плодотворной и успешной по всем рассматриваемым вопросам.

Граждане Беларуси хотят видеть свою страну полноправным и уважаемым членом ОБСЕ и стремятся сделать все возможное для создания в стране действительно демократического и справедливого общества.

К сожалению, руководство страны за последние годы не прислушивается к мнению ни международной общественности, ни к голосу своего народа в части соблюдения прав человека, гарантированных Конституцией.

Нарушение прав граждан в нашей стране носит массовый характер и это касается не только оппозиции и правозащитников, но и граждан, далеких от политики. Выстроенная за 23 года система работает не для народа. Мы в полной мере ощутили безразличие, халатность, злоупотребление своими обязанностями к нашим законным требованиям со стороны тех, кто обязан защищать и выполнять ЗАКОН – сотрудников правоохранительных органов и судов.

Мы констатируем, что Верховный Суд Республики Беларусь и Генеральная прокуратура Республики Беларусь за последнее десятилетие стали зоной беззакония, в которой добиться справедливости невозможно. Суды давно утратили такие обязательные качества как независимость, справедливость, беспристрастность.

Фальсификация уголовных, административных, гражданских дел для них стали нормой. Преступая закон, они делают невиновных граждан своей страны преступниками. С каждым годом количество осужденных увеличивается, и большую часть из них составляет молодежь. В местах лишения свободы они подвергаются пыткам, некоторые не выдерживают и заканчивают жизнь самоубийством, например в 2012 году было 9 случаев суицида и с каждым годом цифра не уменьшается. К осужденным, которые пытаются защитить свои права, применяют ст. 411 УК Республики Беларусь «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы», которая увеличивает их основной срок от одного года до двух.

Жалобы на незаконные действия судей, прокуроров, милиции и прочих чиновников остаются без рассмотрения, что тем самым формирует у них чувство вседозволенности, безнаказанности и способствует дальнейшему нарушению ими закона.

В Беларуси отсутствует независимый институт адвокатуры, так как адвокаты полностью подконтрольны от Минюста. Присутствие адвоката во время следствия, а затем судебного разбирательства является номинальным и никакой роли не играет. Что может сделать адвокат, когда судебное разбирательство по административному делу длится 10-15 минут, а по уголовному делу, длящемуся 3 часа, выносят приговор - пожизненное заключение?

Согласно анализу статистических исследований правосудию в стране не доверяют свыше 95% респондентов.

Законы в стране стараются принимать под чиновников. Например, в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» внесены дополнения и изменения, которые ущемляют права граждан и упрощают работу чиновникам, не несущим никакой ответственности за неправильное принятое решение или бездействие.

Мы, граждане Республики Беларусь просим обратить внимание ОБСЕ на решение в стране первоочередных системных вопросов в сфере прав человека:

1. Пригласить в страну спецдокладчика ООН по правам человека для оценки ситуации и выработки механизмов ее улучшения в соответствии с международными стандартами.

2. Внести изменения и дополнения в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», исходя из демократических принципов управления.

3. Принять необходимые меры для обеспечения верховенства права: изменения системы назначения судей, обеспечение независимости адвокатуры.

4. Ввести в Беларуси институт омбудсмена, независимый от государственных органов.

С уважением и пожеланиями плодотворной работы во благо всего региона ОБСЕ,

Граждане Республики Беларусь.