Как польское пиво оставило позади белорусское 7.07.2017, 8:50

Почему отечественным пивоварам остается только завидовать соседям.

Проблемы акцизной политики в алкогольной отрасли обсуждались на семинаре, организованном МНС и Гильдией пивоваров, сообщает «Экономическая газета».

В Беларуси достаточно простое и стабильное налогообложение пивоваренной отрасли, и ее проблемы обусловлены не только и не столько налогами, полагает замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич. Всего в нашей стране в этой сфере работают 23 предприятия, в т.ч. маленькие пивоварни. В следующем году МНС предлагает не индексировать акцизы на пиво, чтобы не допустить спада на рынке.

Замминистра заверил, что МНС готово к диалогу с общественными объединениями, но попросил учесть, что каждая отрасль пытается отстаивать свои интересы.

Алкогольная отрасль и так пользуется особой «заботой» государства. Только ей позволено применять метод учета выручки «по оплате» при начислении косвенных налогов. Это стало постоянным раздражителем для компаний остальных отраслей, лишенных такой возможности. Однако призывы бизнес-союзов обратить внимание на эту проблему, предоставив возможность выбирать метод учета выручки для налогообложения, пока не услышаны.

Но у производителей пива есть иные претензии. Одна из них – соотношение акцизов на крепкий алкоголь и пиво. У нас оно составляет 1 к 3, отметил Владислав Скребцов, исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров», представляющего интересы 5 компаний, выпускающих 90% пива в стране. Если в стоимости пива доля акцизов втрое больше, чем в крепком алкоголе, то это стимулирует производство и потребление последнего. Для сравнения, ситуация в Польше совершенно противоположная: там соотношение 4 к 1.

Белорусские пивовары надеются, что в текущем году обойдется без спада производства, а экспорт вырастет на 10–15%. Реализация этих планов во многом зависит от ценовой и налоговой политики государства. В частности, члены союза недоумевают, почему в общепите ограничивается торговая наценка только на крепкий отечественный алкоголь. На пиво таких ограничений нет, что позволяет завышать цены на него. В гильдии предлагают при формировании мер госрегулирования учитывать интересы производителей, торговли, потребителей и бюджета.

Здесь особо интересен зарубежный опыт. Например, тарифная директива ЕС предусматривает минимальный обязательный уровень налогообложения алкоголя, и страна ЕС не может установить у себя акцизы ниже минимальных ставок, рассказал консультант правительства Польши Войцех Крок.

Так, для этилового спирта минимальная ставка акцизов – 550 EUR на 1 гигалитр/100% спирта или 1000 EUR, если в стране уже применяется такая ставка. В Польше ставка акциза на пиво составляет 0,748 EUR на 1 гл плотности или 1,87 EUR гл/процент содержания спирта. Для вина минимальная ставка – 0 EUR/гл (по настоянию Франции), промежуточных продуктов – 45 EUR/гл. В странах ЕС ведется довольно жесткий контроль за налогообложением алкоголя при высокой конкуренции на рынке. Если какая-либо страна союза захочет ввести у себя льготы, Еврокомиссия может подать в суд. Правда, его решения можно дожидаться 2–3 года, а за это время продукт продвигается на рынок. Помимо акцизов и НДС, в странах Евросоюза используются и иные косвенные платежи, например, «налог за публичное здоровье» во Франции.

Стимулирование потребления в Польше более качественного пива и пива с новыми вкусами отвлекает потребителей от крепких сортов. По мере роста рынка увеличивается и поступление акцизов. Их ставки прямо пропорциональны плотности пива. В то же время от акцизов освобождается спирт для пищевых продуктов (в рамках 8 литров на 1100 кг продуктов) и для медицинских целей.

В 2006–2016 гг. количество изымаемой из теневого оборота алкогольной и иной спиртосодержащей продукции увеличилось в нашей стране в 10,4 раза, пива – в 7,6 раза, рассказала начальник управления подакцизных товаров МНС Галина Янушкевич.

Одновременно поступление акцизов выросло в сопоставимых ценах по водке и ликеро-водочным изделиям на 20 п.п., а по пиву – в 2,8 раза. За эти же 10 лет производство водки и крепких алкогольных напитков увеличилось на 11,8 п.п., пива – в 1,5 раза, их официальный импорт – на 6,9% и в 3,9 раза, а к 2004 г. – на 61,6 п.п., 36,7 п.п. и в 5,9 раза соответственно.

По мнению Г. Янушкевич, с введением с 2005 г. маркировки контрольными знаками в Беларуси практически исчез теневой рынок пива. Государство уделяет большое внимание контролю за оборотом алкогольной продукции и предупреждению нарушений.

В частности, установлены особый порядок расчетов при оптовой торговле и жесткие условия лицензирования. Так, право торговать алкоголем может получить лишь субъект хозяйствования, имеющий уставный фонд не менее 100 тыс. EUR и работающий не менее 5 лет.