Стали известны многозначительные подробности о встрече Трампа с Путиным 1 7.07.2017, 8:53

Инсайдерская информация из окружения президента США говорит о том, что Путиным в Гамбурге, мягко говоря, пренебрегли.

Подготовка президента США Дональда Трампа к встрече с главой РФ Владимиром Путиным советниками американского президента прошла в спешке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в администрации Трампа (перевод – apostrophe.ua).

Отмечается, что за последние несколько дней президенту США представили значительное количество подготовительных материалов для его поездки в Европу, однако раздел по его встрече с Путиным включал в себя всего "несколько страниц". По словам другого источника, по каждому вопросу, который американский лидер планирует обговорить с российским президентом, было написано всего одно или два предложения.

Журналисты отмечают, что встреча с Путиным для Трампа имеет высокие ставки, учитывая расследование в США о связях с Кремлем людей из его окружения.

Среди людей, которые подготавливали Трампа к встрече с Путиным, был глава Пентагона Джеймс Мэттис, который является более жестким критиком президента РФ, чем президент США, а также госсекретарь Рекс Тиллерсон, у которого есть богатый опыт ведения дел с российским лидером. Также в указанный круг людей входила и Фиона Хилл – критик Путина, которая в последние несколько месяцев курирует в Совете национальной безопасности США вопросы Европы и России.

Как передает ресурс Axios, на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным будут присутствовать Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров. Данная встреча состоится сегодня в 16:45 по минскому времени.