17 лет назад был похищен Дмитрий Завадский 1 7.07.2017, 8:59

Дмитрий Завадский

Телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года.

На момент похищения Дмитрию Завадскому было 27 лет.

В 1994—1997 годах Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал).

Весной 1997 года Дмитрий вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен в незаконном пересечении белорусско-литовской границы во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».

Фото с euroradio.fm

Рано утром 7 июля 2000 года Завадский выехал из дома в национальный аэропорт Минск встречать Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

Павел Шеремет и Дмитрий Завадский.

Фото с сайта: gazetaby.com

У Завадского остался сын Юрий.

В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича, который встречался с Завадским в Чечне. Два участника этой группы, в том числе сам Игнатович, приговорены к пожизненному заключению. Оба они себя виновными не признали.

Дмитрий Завадский с сыном Юрием.

Фото с сайта: gazetaby.com

Суд решил, что похищение якобы «было совершено из мести за профессиональную деятельность Завадского», который расследовал факты участия белорусов в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов.

В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.

В официальную версию — похищение и убийство Завадского офицерами спецподразделения МВД «Алмаз» из мести за интервью — ни коллеги Дмитрия, ни его семья не верят.

В глазах общественности обвинение по делу Завадского и судебное разбирательство было сфабриковано с целью замять шум вокруг похищения. За решетку были отправлены ставшие неугодными исполнители, совершавшие ранее по заказу власти другие преступления, но не причастные к исчезновению Дмитрия Завадского.

Имя Дмитрия Завадского стоит в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 гг: экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении экс-министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению к причастности к этим исчезновениям.