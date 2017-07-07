Скрежет танков по асфальту Кирилл Живолович, «Белгазета»

7.07.2017, 9:25

Парады Лукашенко ничего общего не имеют с реальной обороноспособностью страны.

Если оценивать боеспособность страны количествами военных парадов, то Беларусь уверенно окажется в числе самых-самых - мало где еще по столичным улицам разъезжают танки и молотят сапогами асфальт по несколько раз в году.

Kалькуляция расходов на прошедший парад военной техники, на его генеральные репетиции и еще на кучу всяких подготовительных этапов не ограничивается лишь сметой Минобороны, но включает в себя массу дополнительных затрат, прямых и косвенных: порча дорожных покрытий тяжелой техникой, затруднения для передвижения тысяч людей во время репетиций, задействование в подготовке сотен людей, вовлечение в процессы структур МВД, ЖКХ и т.д.

Вообще, проведение военных парадов - обычное дело для многих стран мира, где по разным поводам организуют смотры исторической и современной боевой техники. В Испании военный парад проводится ежегодно в день открытия Колумбом Америки. Во Франции парадом по Елисейским полям проходятся в день взятия Бастилии. Военный парад в Израиле проводят в честь воссоединения Иерусалима после шестидневной войны 1967г.

Кое-где военные маршируют и по поводу независимости - в Мексике, Индии, Шотландии, Турции, Венесуэле, Иране и Северной Корее. Хотя не все из этой компании одинаково серьезны. Мексиканские бойцы ярко разукрашены, индийские пограничники передвигаются на верблюдах, шотландцы вообще веселят весь мир своими боевыми музыкантами в юбках. Пугают разве что в Северной Корее - парады с танцующими солдатами, стерильной боевой техникой и рыдающими от восторга зрителями выглядят устрашающе.

Если кто-то считает, что День Независимости и военный парад - это неплохая выставка-ярмарка вооружений, которыми Беларусь регулярно приторговывает, то надо признать, что недавний инцидент с танком, сбивающим уличный столб во время репетиции в Минске, теперь доступен для просмотра даже в странах третьего мира. Есть ощущение, что ролик с белорусским танком еще не раз аукнется в процессах реализации отечественных военно-промышленных авантюр. Хотя задумок по одурачиванию потенциальных покупателей у белорусских специалистов много. Чего стоит хотя бы новинка прошедшего парада - полноприводной грузовик, в кузове которого асы военного машиностроения разместили миномет, разработанный 50 лет назад.

Такие подходы очень сложны для понимания из зон, которые находятся за пределами белорусского ТВ. Чтобы убедиться в этом, попробуйте объяснить знакомому иностранцу из дальнего зарубежья суть происходящего в день, избранный Днем Независимости нашей страны. Попытайтесь перевести на понятный язык фразу «военный парад, в котором примут участие пехота, военная и сельхозтехника». Какая-какая техника? Да-да, сельскохозяйственная техника принимает участие в военном параде.

Такой вот витиеватый подтекст: Днем Независимости считается день, в который две сражающиеся армии окончательно стерли в пепел наш город, а в память об этом мы наблюдаем за чехардой из танков, троллейбусов, зенитных комплексов и комбайнов. И даже не пытайтесь объяснять иностранцам, почему вслед за самоходными артиллерийскими установками проследовали прицепы с холодильниками, телевизорами, газовыми плитами и коврами. Им этого не понять так же, как и не оценить ту роль, которую в честь праздника выполняли на параде ряды «представителей разных общественных объединений и организаций».

По большому счету, весь этот военно-сельскохозяйственный китч не вызывает приливов патриотизма, а скорее наоборот - сеет все больше сомнений в головах тех, кто хотя бы немного понимает, что такое настоящая независимость страны и способен это оценивать не только в краткосрочной кредитной перспективе. И речь не о средствах, которые можно сэкономить на ремонте дорог, времени для репетиций и топливе для танков и самолетов.

Вопрос в том, что военизированные представления в Беларуси совсем не демонстрируют уверенность в армейской мощи и не вызывают у сограждан восторгов без пьяного угара. Современный скрежет танков на улицах не сохранил ничего общего с былыми советскими подвигами и не имеет ничего национального даже визуально.

Здравомыслящие люди не верят в такие парады, потому как не бывает празднования независимости с использованием иностранной авиации, представляющей интересы страны, склонной за духовными скрепами скрывать свою военную агрессию.

Кирилл Живолович, «Белгазета»