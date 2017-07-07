Украинскому политику Ляшко подарили золотые вилы
- 7.07.2017, 9:37
Необычный подарок нардеп Олег Ляшко получил на Черкасском машиностроительном заводе.
Лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко в Черкассах подарили золотые вилы, сообщает obozrevatel.com.
Ляшко побывал на Черкасском машиностроительном заводе «ТЕМП».
Ляшко поблагодарил работников завода за то, что поднимают украинскую экономику. Они подарили политику вилы, изготовленные на собственном предприятии. «Этими вилами вычистим страну от хаоса, безработицы и безденежья», - пошутил Ляшко.