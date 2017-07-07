Украинскому политику Ляшко подарили золотые вилы 7.07.2017, 9:37

Необычный подарок нардеп Олег Ляшко получил на Черкасском машиностроительном заводе.

Лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко в Черкассах подарили золотые вилы, сообщает obozrevatel.com.

Ляшко побывал на Черкасском машиностроительном заводе «ТЕМП».

Фото: liashko.ua

Ляшко поблагодарил работников завода за то, что поднимают украинскую экономику. Они подарили политику вилы, изготовленные на собственном предприятии. «Этими вилами вычистим страну от хаоса, безработицы и безденежья», - пошутил Ляшко.