Могилевские активисты требуют у милиции ответа за авто с номерами «ЛНР» 7.07.2017, 9:44

Фото: Владимир Шанцев/facebook

Могилевчане возмущены тем, что власти «спят в шапку».

Могилевские активисты Объединенной гражданской партии взялись выяснить, каким образом машина с номерными знаками непризнанной «Луганской Народной Республики» попала в Беларусь и беспрепятственно разъезжает по Могилеву. Партийцы считают, что милиция бездействует, передает «Радыё Свабода».

Могилевский областной совет партии обратился к руководству Управления внутренних дел облисполкома за объяснениями по поводу того, что делается правоохранительными органами, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.

«Вызывает удивление, как в нашу страну попадают и свободно передвигаются автомобили с незаконными номерными знаками с территории, контролируемой бандформирований, где в обороте большое количество оружия», - говорится в письме активистов ОГП руководству могилевской милиции.

Активисты пишут, что машины с номерами так называемой «Луганской Народной Республики» видели и в других городах Беларуси. Ссылаются при этом на сведения из социальных сетей.

Фотографию с номерами «ЛНР» на старом автомобиле ВАЗ 3 июля разместил в Фейсбуке председатель областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев. «Интересно, как пропустили «жигуль» из несуществующей страны через границу», - прокомментировал партиец фотоснимок, который ему прислали знакомые.

Шанцев уверяет, что фотоснимок не поддельный. Машина сфотографирована на одной из центральных магистралей города - улице Пионерской, в трехстах метрах от областного управления КГБ.

«Без сомнения, нахождение в Беларуси машины с номерами «ЛНР» незаконное, - высказал свое мнение Владимир Шанцев. - Если такая машина смогла попасть в Беларусь из Луганской области, которую контролируют фактически бандформирования, то можно только догадываться, что еще может появиться в нашей стране с территории, где не успокаивается война».

Получить комментарий по поводу машины с номерами «ЛНР» в могилевской ГАИ не удалось. Там сказали, что такого автомобиля не видели.