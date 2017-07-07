Как первое селфи с Лукашенко стало одновременно и последним 7.07.2017, 9:59

Дочка богатого бизнесмена удалила селфи с диктатором и закрыла профиль в Instagram.

Дочь могилевского бизнесмена Виктория Рачицкая-Кариллет подписала первое селфи с Лукашенко.

Снимок был сделан сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске.

Как сообщает РИА «Новости», к полудню четверга первое селфи Лукашенко собрало более 580 лайков, пользователи активно комментировали пост, однако после автор селфи удалила его и закрыла свой профиль.

Виктория Рачицкая-Кариллет – дочь Игоря Рачицкого, который неоднократно входил в ТОП самых успешных и влиятельных бизнесменов Могилевской области. Супруг Виктории Марк Кариллет работает в секретариате Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.