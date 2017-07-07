Ждун, Ждунья и ждунята станут героями мультсериала 1 7.07.2017, 10:13

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Мультсериал про Ждуна создается для детей, но может оказаться интересен и взрослым.

Первые серии мультсериала про популярного интернет-героя Ждуна могут выйти на экран уже к концу 2017 года. Об этом ТАСС рассказал президент компании CD Land Юрий Цейтлин.

По его словам, компания CD Land приобрела у "мамы" Ждуна, художницы Маргрит ван Брефор, права на использование бренда в феврале, так как увидела возможность творческой реализации образа и его коммерческий потенциал. "Я думаю, что первые ролики появятся в конце этого года, первые 5-10 серий, - сказал Цейтлин. - Мы сейчас в процессе принятия решения, какая из студий будет этот анимационный сериал снимать".

Собеседник агентства отметил, что мультсериал создается для детей, но может оказаться интересен и взрослым. "Мы хотим это превратить в семейную историю, чтобы родители могли поделиться своей радостью с детьми и наоборот, чтобы дети могли с родителями совестно смотреть эту анимацию", - сказал он.

По словам президента CD Land, у компании есть целая концепция продвижения образа персонажа с "понятными семейными ценностями". "Мы рассчитываем, что Ждун в ближайшее время обзаведется семьей, потому что он очень одинокий и ждет свое счастье, - отметил Цейтлин. - Мы очень надеемся, что он найдет Ждунью своей мечты, и у них появятся ждунята".

Также президент CD Land отметил, что Ждуна считают негласным символом чемпионата мира по футболу 2018 года. "Он у нас такой - он в принципе любит футбол, он не фанат отдельной команды, - пояснил Цейтлин. - Мы разговаривали с Российским футбольным союзом и другими организациями, которые его таким видят, и сейчас много готовится интересных историй". Например, планируется создать видеоблог Ждуна на Youtube, где он будет рассказывать о разных интересных событиях, в том числе о футболе.

По словам Цейтлина, в ближайшее время будет объявлен конкурс в интернете на "переводчика со ждуньего". "Потому что по-русски он все хорошо понимает, а говорить не может. То есть он говорит на своем ждуньем, а мы не можем понять, о чем", - пояснил он. Компания также видит коммерческий потенциал образа в лицензировании в разных сферах - от продуктов питания до сувениров.

Чего ждет Ждун и кто он такой

Ждун (скульптура под оригинальным названием "Homunculus Loxodontus") был создан Маргрит ван Брефор весной 2016 года для детской больницы в Лейдене (Нидерланды). Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. Скульптура приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета после публикации на одном из популярных сайтов рунета.