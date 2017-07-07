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В сеть выложили ранее не известный концерт Nirvana

  • 7.07.2017, 10:36
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Прежде чем стать всемирно известной рок-группой, музыканты Nirvana выступали в пустом магазине электроники.

24 января 1988 группа сыграла один из своих самых коротких концертов. Выступление длилось всего 17 минут и проходило в магазине RadioShack в американском городе Абердине, штат Вашингтон, пишет nv.ua.

Тогда парни из Nirvana называли себя Ted Ed Fred. В магазине электроники они выступали для того, чтобы снять несколько кадров, которые можно было бы синхронизировать с музыкой для демозаписи. В видеоролике можно заметить, что инструменты Курта Кобейна и Криста Новоселича даже не подключены.

Архивист Майкл Циглер, который разместил видео в сети, отметил, что раньше можно было найти только фрагменты этого выступления, но полностью оно никогда и нигде не публиковалось.


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