Провал в Гамбурге станет катастрофой для Путина 2 7.07.2017, 10:42

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Фото: EPA

Результат встречи с Трампом в целом будет негативным для правителя РФ.

На ближайшем саммите Большой Двадцатки Путин и Трамп впервые встретятся лично. На момент встречи "счет" Трамп-Путин – 1:1, по ее итогам он станет негативным для российского президента.

Таким прогнозом с "Обозревателем" поделился российский политик и политолог Андрей Пионтковский. Предлагаем вашему вниманию его мнение о встрече, о текущей ситуации, в которой она проходит, а также о решениях, которые могут последовать за ней.

- Каким, по вашему мнению, может быть формат этой встречи? Видимо, для Путина очень важно, как она будет выглядеть: на бегу, в кабинете, поговорит ли он с Трампом с глазу на глаз?

- Уже известно о том, что это будет полномасштабная двусторонняя встреча – это не будет похоже на последнюю встречу с Обамой в коридорчике около туалета. За столом в комнате будут сидеть две делегации, 6-7 или больше человек. Это как раз тот формат, которого отчаянно добивалась Москва и который очень не советовали Трампу не только конгрессмены, но и большинство членов его кабинета, считая, что это очень серьезной уступкой Путину.

Но Трамп настоял на такой встрече, так что "счет" 1:0 в пользу Путина.

Но мы услышали речь Трампа в Варшаве, и там оказалось очень много неприятных откровений для Путина. Впервые Трамп очень четко подтвердил верность Соединенных Штатов статье 5 Устава НАТО о взаимной обороне. Причем, как он справедливо заметил, Америка верна этой статье не только на словах, но и на деле.

Эти слова прозвучали тем более убедительно, что в результате встречи президента Дуды с Трампом был подписан меморандум о продаже Польше современных систем воздушной противоракетной обороны Patriot. Это привело в бешенство завсегдатаев московских ток-шоу. Там даже звучали предложения Путину отказаться от встречи.

Так что пока счет 1:1.

Вообще, эта речь Трампа довольно неожиданна. Дело не только в том, что он в первый раз заявил о верности пятой статье Устава, но из его уст вообще в первый раз раздавалась какая-то критика Путина. Он сказал: "мы должны призвать Россию остановить свою дестабилизирующую деятельность в Украине, в Сирии" и так далее. Это не очень приятная атмосфера для Путина.

- Таким образом, на момент начала встречи счет 1:1. Каким будет счет на момент ее окончания? Какие неприятные или приятные для себя вещи услышит на ней Путин?

- Вообще-то Трамп непредсказуем, но, по всей логике, после таких заявлений, сделанных в торжественной обстановке, перед громадной аудиторией в Польше у памятника героям Варшавского восстания, восторженно встречено польской общественностью, Трампу будет трудно отступать.

Что характерно: он прочел речь по бумажке. То есть это была заготовка, сделанная его окружением. То есть это позиция его кабинета, министра обороны, и помощника по безопасности и того же путинского "орденоносца" Тиллерсона. Трудно предположить, что какими-то чарами Путин может заставить его отойти от этой позиции.

Я думаю, результат в целом будет негативным для Путина.

- Накануне встречи высказываются предположения о темах, которые обсудят Путин и Трамп. В частности, о том, что главными темами станут Сирия и Северная Корея, а украинская тема будет чуть ли не сто двадцать пятой. Вы согласны с такими оценками?

- Я не согласен с оценкой, что Украина для Трампа или для американского руководства в целом – сто двадцать пятая тема. Очень важно и показательно, что немедленно после этой встречи Тиллерсон едет в Киев, чтобы обсудить ее результаты, если хотите, доложить о них украинскому руководству. Этим подчеркивается, что за спиной Украины никаких сделок с Путиным Америка заключать не будет. Это очень важный сигнал.

По Северной Корее Путин поторопился занять крайне неприятную для американцев позицию вместе с товарищем Кимом – что, если американцы прекратят свои совместные маневры с Южной Кореей, да еще откажутся от развертывания противоракетной обороны, тогда, может быть, товарищ Ким подумает о прекращении дальнейших ракетных испытаний. Ничего, кроме раздражения, у Вашингтона это не могло вызвать.

Никаких перспектив для договоренностей здесь нет – кроме очевидных технических вещей в Сирии, где американские и российские самолеты летают рядом друг с другом. Скорее всего, договорятся о том, чтобы военные вели регулярные консультации для избежания столкновения самолетов. Это максимум позитивного, что можно будет выжать из этих переговоров.

Но эти переговоры крайне важны с внутриполитической точки зрения. После провала во Франции с Макроном в окружении Путина встал вопрос: а нужен ли нам такой пахан, который не может ни о чем договариваться с Западом? Которого Макрон размазал по стенке. Это очень ключевая встреча для Путина с точки зрения укрепления его позиций в Кремле. Тут решается вопрос о переходе власти. У нас же он решается не на выборах, не в марте 2018 года, а сейчас, когда все "пацаны" решат, выполняет ли он функцию, ради которой его назначили.

Поэтому болезненный провал на этой встрече будет просто катастрофичен для Путина.

- Похоже, Трамп не заинтересован в том, чтобы размазать Путина по стенке.?

- Нет, не заинтересован. Дай ему волю, он пошел бы какие-то подарки Путину дарить. Но его речь в Варшаве показывает, что его, во-первых, крепко держат члены его собственного кабинета, и, во-вторых, видимо, он сам понимает, что его дальнейшие шашни с Путиным, к которому душа его лежит, очень дорого ему обойдутся в Вашингтоне.

- Исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод, что тема Украины прозвучит, но никаких решений по украинскому вопросу принято не будет.

- Я считаю, что украинская дипломатия достигла большого успеха во время визита Порошенко. Ведь до этого визита из Москвы и Вашингтона раздавались сигналы о том, что Минские соглашения неудачные, и вот заговорили о российско-американской инициативе, двусторонних переговорах по Украине, Лавров очень позитивно об этом отзывался. Это была очередная задумка Кремля – снять санкции, не пытаясь выполнить требования "Минска", а за какие-то частичные шаги. Скажем, Москва в любой день может обеспечить прекращение огня, потому что она это и инициирует. Они хотели использовать Трампа для этого. Но, видимо, окружению Трампа удалось объяснить, что Украина не приемлет любые соглашения, достигнутые за ее спиной, и все эти разговоры о новой российско-американской инициативе в один день сразу прекратились.

Украинская дипломатия достигла большого успеха во время визита Порошенко

Поэтому ничего конкретного там не будет. Тем более что уже назначен визит Тиллерсона в Киев, показывающий, какое внимание американское руководство уделяет позиции Украины, а не России, в этом вопросе.