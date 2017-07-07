Четыре интересных факта про бизнесмена Виктора Прокопеню

Четыре интересных факта про бизнесмена Виктора Прокопеню9
- 7.07.2017, 10:51
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Глава VP Capital входит в рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
За последние недели 33-летний IT-бизнесмен взорвал информационное пространство, бизнесмен подтвердил, что заинтересован в покупке белорусского «Паритетбанка» и украинского «Сбербанка», пишет Udf.by.
Что еще известно о предпринимателе?
Получил семь высших образований
У Виктора Прокопени есть дипломы отечественных БГУ, БГУИР и Бизнес-Школы ИПМ. Но помимо них он учился в магистратурах зарубежных университетов и бизнес-школах, в частности в США и Швейцарии.
Живет на три страны
Представительства его инвестиционной компании VP Capital находятся в Минске, Лондоне и Лимасоле. Виктор Прокопеня много времени проводит в столице Великобритании и на Кипре, бывая в Минске наездами.
В Лимасоле он водит спорткар и любуется видом из окон офиса.
Ведет страницу в Instagram
С недавнего времени Виктор Прокопеня периодически выкладывает фотоснимки о своих путешествиях и работе в Instagram. География его передвижений только за последних полгода впечатляет: Сингапур, Катар, Мальдивы, Швейцария, Франция, Ирландия…
Критически отзывается об экономической ситуации в Беларуси
Вот, к примеру, его февральская запись в соцсетях: «Минск. Гранд Кафе. Пятница вечер. Ни одного человека :) Экономика явно на подъеме :)»
А вот впечатления дотированные осенью прошлого года: «Вот в Беларусь возвращаешься последнее время и все больше сразу бросается в глаза, что у большинства людей, судя по эмоциям на лице, кто-то вчера умер - экономическая ситуация, как говорится, "на лицо"».