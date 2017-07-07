Четыре интересных факта про бизнесмена Виктора Прокопеню 9 7.07.2017, 10:51

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Виктор Прокопеня

Фото: Facebook

Глава VP Capital входит в рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

За последние недели 33-летний IT-бизнесмен взорвал информационное пространство, бизнесмен подтвердил, что заинтересован в покупке белорусского «Паритетбанка» и украинского «Сбербанка», пишет Udf.by.

Что еще известно о предпринимателе?

Получил семь высших образований

У Виктора Прокопени есть дипломы отечественных БГУ, БГУИР и Бизнес-Школы ИПМ. Но помимо них он учился в магистратурах зарубежных университетов и бизнес-школах, в частности в США и Швейцарии.

Живет на три страны

Представительства его инвестиционной компании VP Capital находятся в Минске, Лондоне и Лимасоле. Виктор Прокопеня много времени проводит в столице Великобритании и на Кипре, бывая в Минске наездами.

В Лимасоле он водит спорткар и любуется видом из окон офиса.

Ведет страницу в Instagram

С недавнего времени Виктор Прокопеня периодически выкладывает фотоснимки о своих путешествиях и работе в Instagram. География его передвижений только за последних полгода впечатляет: Сингапур, Катар, Мальдивы, Швейцария, Франция, Ирландия…

Критически отзывается об экономической ситуации в Беларуси

Вот, к примеру, его февральская запись в соцсетях: «Минск. Гранд Кафе. Пятница вечер. Ни одного человека :) Экономика явно на подъеме :)»

А вот впечатления дотированные осенью прошлого года: «Вот в Беларусь возвращаешься последнее время и все больше сразу бросается в глаза, что у большинства людей, судя по эмоциям на лице, кто-то вчера умер - экономическая ситуация, как говорится, "на лицо"».