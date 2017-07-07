Контролеры приготовили новый «сюрприз» для белорусов 18 7.07.2017, 11:01

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Количество штрафов в пригородных автобусах может резко вырасти.

Отныне контролеры будут штрафовать безбилетных пассажиров пригородных автобусов, даже если те отдали деньги за проезд водителю. «Раньше в таких ситуациях контролеры предъявляли претензии в основном водителям, поскольку бывали случаи, когда они не выдавали билеты пассажирам, находя разные оправдания: то кассовый аппарат сломался, то лента кончилась», — рассказал «Минск-Новости» Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранса».

— Передавал ли деньги за проезд пассажир, контролеры обычно выясняли с помощью свидетелей — его попутчиков. И только если выяснялось, что человек ухитрился не заплатить за поездку, его штрафовали или составляли протокол, — сообщил Юрий Давидович.

Теперь руководством «Минсктранса» принято решение о том, что те пассажиры, которые передали водителю деньги на билет, но его не взяли, считаются не оплатившими проезд и подвержены штрафу (0,7 базовой величины). Теперь уже оправдания вроде «я отдал деньги, но не получил квиток» в расчет браться не будут. Поэтому в обязательном порядке нужно требовать билет у водителя.

В соответствии с п. 216 Правил автомобильных перевозок пассажиров пассажир обязан:

— своевременно приобретать и в полном объеме оплачивать проезд у водителя, в кассе пассажирского терминала или в других местах продажи — до начала поездки, у кондуктора (при его наличии) — до следующей остановки;

— иметь и сохранять до конца поездки билеты и багажные квитанции, иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих право на льготы по оплате проезда на автомобильном транспорте и предъявлять их по требованию контролирующих лиц.